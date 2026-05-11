عبدالله البسطي: "البيان" رسخت مكانة متميزة في منظومة الإعلام الوطني والإقليمي

أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن الإعلام يعد شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، ويتجاوز دوره من نقل المعلومة إلى ترسيخ الوعي وتعزيز الشفافية ونقل الحقائق بمهنية ومسؤولية. وفي أوقات التحولات والتحديات، يبقى الإعلام الوطني ركيزة للاستقرار ومنصة تعكس تطلعات المجتمع وإنجازاته. وهذا ما جسّدته صحيفة "البيان" منذ تأسيسها قبل 46 عاماً، من خلال مواكبتها لمسيرة دبي الطموحة ورؤيتها المستقبلية بثقة وثبات.

وأضاف: إذ تواصل "البيان" تطوير أدواتها ومنصاتها الإعلامية لتروي قصة نجاح دبي، ستبقى دائماً شريكاً في الإنجازات التي تواصل الإمارة تحقيقها، بطموح لا يعرف المستحيل، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقال: "رسخت "البيان" اليوم مكانة متميزة في منظومة الإعلام الوطني والإقليمي، ويعود الفضل في ذلك إلى أسرة عملها التي أصبحت نموذجاً في الإعلام المسؤول والموثوق، الذي يتحرى الحقيقة ويحرص على الدقة ويجسّد المهنية والاحترافية عبر التطوير المستمر لمهاراته الفنية والإبداعية والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكية. فهنيئاً لفريق عمل "البيان" في عيدها الـ46، مع خالص التمنيات لهم بمواصلة رسالتهم الإعلامية الهادفة، وترسيخ مكانة الإعلام الإماراتي من دبي إلى العالم".