سعيد الطاير: "البيان" منصة إعلامية رائدة تتسم بالمصداقية والعمق والموضوعية

تقدم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بخالص التهاني والتبريكات إلى أسرة صحيفة "البيان" بمناسبة مرور 46 عاماً على انطلاقتها، وقال معاليه: "واكبت "البيان" خلال هذه المسيرة التطورات التنموية الشاملة التي شهدتها إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ورسخت نهجاً إعلامياً مهنياً يعكس رؤية القيادة الرشيدة ويواكب تطلعات المجتمع. واستطاعت الصحيفة، بما تقدمه من محتوى نوعي موثوق وتحليلات استشرافية رصينة، أن تعزز مكانتها كمنصة إعلامية رائدة تتسم بالمصداقية والعمق والموضوعية، وتعكس نبض المجتمع وروح العصر، وتسهم في تعزيز ثقافة الحوار البنّاء ودعم مسيرة التنمية المستدامة، بما ينسجم مع مكانة دبي مركزاً عالمياً للإعلام والاقتصاد والمعرفة".

وأضاف: "نثمّن الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمعنا مع صحيفة "البيان"، ودورها الفاعل في تسليط الضوء على جهود الهيئة ومبادراتها الطموحة، لا سيما في مجالات الاستدامة، والتحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، وتطوير بنية تحتية ذكية ومتقدمة تدعم الخطط العمرانية والاقتصادية للإمارة. ونتطلع إلى مواصلة تطوير شراكتنا الاستراتيجية، إذ نؤمن بأهمية الإعلام الوطني كشريك رئيسي في دعم جهود تسريع تحقيق الحياد الكربوني، وترسيخ نموذج دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر".

واختتم معالي الطاير بالقول: "أتمنى لأسرة صحيفة "البيان" دوام التوفيق والريادة، ومواصلة رسالتها الإعلامية الهادفة، ودعم جهود مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في دبي، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وسعادة المواطنين والمقيمين والزائرين، وترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة".