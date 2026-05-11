نعيمة أهلي: "البيان" شاهد على الإنجازات والمشاريع الاستراتيجية الكبرى

هنأت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة صحيفة "البيان" بمناسبة الذكرى الـ 46 لانطلاقها، مشيدة بمسيرتها الإعلامية الرائدة ودورها التنويري المؤثر في المشهد الإعلامي المحلي والعربي، وما رسخته على مدى عقود من قيم المصداقية والمهنية والموضوعية في التناول الخبري والتحليلي، فضلاً عن إسهامها المعرفي والثقافي المتميز.

وأكدت أن "البيان" واكبت، بحسها الوطني ومهنيتها العالية، مسيرة النهضة والتنمية الشاملة في دولة الإمارات، وكانت شاهداً على الإنجازات والمشاريع الاستراتيجية الكبرى في مختلف القطاعات، والتي أسهمت في ازدهار الدولة وترسيخ مكانتها العالمية.

وثمّنت نعيمة أهلي دعم صحيفة "البيان" لمبادرات وبرامج مؤسسة دبي للمرأة على مدار السنوات الماضية، من خلال تسليط الضوء على جهود المؤسسة ورسالتها الهادفة إلى دعم المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تؤكد على دور المرأة كشريك رئيسي في مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل. وأعربت عن أمنياتها لصحيفة "البيان" بالمزيد من النجاح والتميز ومواصلة رسالتها الإعلامية الوطنية والمهنية في خدمة الوطن وتعزيز ريادة الإعلام الإماراتي والعربي.