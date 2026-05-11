لؤي بالهول: "البيان" صرح إعلامي وثق مسارات النهضة الشاملة

أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أنه على مدار عقود استطاعت البيان أن تكون الصرح الإعلامي الرصين والأمين في توثيق مسارات النهضة الشاملة التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات، وأن تدوّن بوعي ومهنية واحترافية قصصًا من النجاحات والإنجازات الملهمة، وأن تسلط الضوء على التجارب الرائدة التي صنعت عنوان التميز في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، ملتزمةً في ذلك كله بنهج راسخ في مصداقية الكلمة وأمانتها، وموضوعية الطرح ودقته، وسمو الرسالة ووضوحها، لتجسد نموذجًا رائدًا للعمل الإعلامي الذي يضعها بكل استحقاق على خارطة التميز المهني عربيًّا وإقليميًّا.

وتابع مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي قائلاً: لقد نهضت البيان منذ تأسيسها بمسؤوليتها الوطنية في تعزيز الوعي المجتمعي، واستطاعت بكل جدارة أن تكون جزءًا أصيلاً من الحفاظ على الهوية الإماراتية وثوابتها الراسخة، وأن تبني جسورًا من الثقة العميقة لدى قرائها، مما منحها قدرة على المشاركة المؤثرة في ترسيخ القيم الحضارية للدولة، وأن تكون أداة فاعلة في توجيه الطاقات نحو المزيد من البناء والعطاء لكل ما فيه خير الوطن ونهضته، حريصةً في كل ذلك على أن تواكب خطابها الإعلامي بكل أدوات الإعلام الجديد ومنصاته التفاعلية، ومستجيبةً لتطورات التجربة الإعلامية الرقمية، لتصل برسالتها إلى مختلف الثقافات، ولتواصل مسيرتها الممتدة في خدمة الوطن.