حصة بوحميد: "البيان" نقلت صورة دبي الحضارية ورسخت مكانتها مركزاً عالمياً للنجاح والابتكار

"البيان" لعبت دوراً محورياً في تعزيز الوعي الوطني وإبراز المنجزات التنموية للإمارات

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الذكرى الـ 46 لتأسيس صحيفة البيان تمثل مناسبة وطنية وإعلامية بارزة، تعكس مسيرة حافلة بالعطاء والتميّز المهني، جسّدت خلالها البيان مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسهمت في نقل صورة دبي الحضارية وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للنجاح والابتكار وجودة الحياة.

وقالت معاليها: “نجحت صحيفة البيان، على مدى عقود، في ترسيخ حضورها كمنصة إعلامية رائدة تجمع بين المهنية والمصداقية والقدرة على مواكبة المتغيرات، بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر تلاحماً وازدهاراً، كما لعبت دوراً محورياً في تعزيز الوعي الوطني وإبراز المنجزات التنموية التي حققتها الدولة في مختلف المجالات".

دور وطني

وأضافت معاليها: “نثمن الدور الوطني والمجتمعي الذي تقوم به البيان في تسليط الضوء على المبادرات التنموية والإنسانية، وتعزيز الهوية الوطنية وقيم التلاحم المجتمعي، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، بما يعكس رسالة الإعلام الوطني كشريك أساسي في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل”.

وأكدت معاليها على أهمية استمرار مسيرة البيان الإعلامية الرائدة، ومواصلة إسهاماتها في دعم مسيرة التنمية واستشراف المستقبل، بما يعكس طموحات دبي ودولة الإمارات خلال العقود المقبلة.