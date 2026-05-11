حمد المنصوري: «البيان» نموذج للإعلام المسؤول الذي ينقل الرسالة الوطنية بموضوعية

أكد حمد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن صحيفة البيان تمثل نموذجاً للإعلام المسؤول الذي ينقل الرسالة الوطنية بموضوعية، ويرسخ المعرفة والوعي الإيجابي بين الناس.

وأضاف: «لقد كان لهذه الصحيفة الغرّاء مسيرة حافلة وممتدة، حيث واكبت مسيرة دبي والإمارات منذ البدايات، وكان شريكاً في نقل قصة النهضة والتنمية إلى المجتمع والعالم. فمنذ انطلاقتها قبل 46 عاماً، حضرت "البيان" في قلب التحولات الاقتصادية والتنموية والمعرفية التي شهدتها دبي، وأسهمت بدور فاعل في ترسيخ الوعي، ونشر المعرفة، وتعزيز الثقة بمسيرة الوطن وإنجازاته».

وتابع: "لقد كانت الصحيفة شاهداً حياً على مراحل بناء الاقتصاد الحديث في دبي، وداعمة لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد والابتكار والمعرفة. كما نجحت عبر مسيرتها في تطوير أدواتها ومنصاتها الإعلامية بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة، محافظةً على رسالتها المهنية ودورها التنويري في خدمة المجتمع".

واختتم مدير عام دبي الرقمية: "في مجال التحول الرقمي كان لحضور «البيان» على الساحة الإعلامية بصمة مؤثرة في نشر التوعية وتشجيع تبني الحلول الرقمية، وتسليط الضوء على إنجازات دبي وتعزيز ريادتها الرقمية إقليمياً وعالمياً. ونحن في هذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى إدارة ومسؤولي الصحيفة ومحرريها وكافة الفرق العاملة فيها بجزيل التقدير والثناء على مساهماتهم، ونتمنى لهم المزيد من النجاح والازدهار".