Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

حريق قارب متوقف وراء دخان منطقة الجداف

  • 6 دقائق زمن استجابة دفاع مدني دبي للحادث
undefined's profile picture

نورا الأمير

دبي
فرق الدفاع المدني خلال عملية إطفاء القارب
البيان
فرق الدفاع المدني خلال عملية إطفاء القارب

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق في قارب متوقف في خور دبي خلال 54 دقيقة، من دون تسجيل أي إصابات.

وأصدر المكتب الإعلامي توضيحاً بشأن الدخان الذي لوحظ في منطقة الجداف، وأكد أنه ناتج عن حريق في قارب متوقف في خور دبي، وأنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات، وتعود كثافة الدخان إلى مادة «الفيبرجلاس» المستخدمة في تصنيع القارب.

ونبه إلى دعوة الجهات المعنية الجمهور إلى الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي بلاغاً عند الساعة الثانية وتسع دقائق يفيد بوقوع حادث حريق في منطقة الجداف، وعلى الفور تم تحريك مركز الإطفاء البحري كمستجيب أول وجهة اختصاص.

ووصلت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث عند الساعة 02:15، محققة زمن استجابة بلغ 6 دقائق، حيث تبين أن الحادث عبارة عن حريق في قارب، فيما صُنّف حجم الحادث بأنه متوسط.

وعند الساعة 03:04 وردت إشارة من القائد الميداني للحادث تفيد بأن الحريق أصبح تحت السيطرة، وبدأت عمليات التبريد، تمهيداً لتسليم الموقع إلى الجهات المختصة وفق الإجراءات المتبعة.