حريق قارب متوقف وراء دخان منطقة الجداف

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق في قارب متوقف في خور دبي خلال 54 دقيقة، من دون تسجيل أي إصابات.

وأصدر المكتب الإعلامي توضيحاً بشأن الدخان الذي لوحظ في منطقة الجداف، وأكد أنه ناتج عن حريق في قارب متوقف في خور دبي، وأنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات، وتعود كثافة الدخان إلى مادة «الفيبرجلاس» المستخدمة في تصنيع القارب.

ونبه إلى دعوة الجهات المعنية الجمهور إلى الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي بلاغاً عند الساعة الثانية وتسع دقائق يفيد بوقوع حادث حريق في منطقة الجداف، وعلى الفور تم تحريك مركز الإطفاء البحري كمستجيب أول وجهة اختصاص.

ووصلت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث عند الساعة 02:15، محققة زمن استجابة بلغ 6 دقائق، حيث تبين أن الحادث عبارة عن حريق في قارب، فيما صُنّف حجم الحادث بأنه متوسط.

وعند الساعة 03:04 وردت إشارة من القائد الميداني للحادث تفيد بأن الحريق أصبح تحت السيطرة، وبدأت عمليات التبريد، تمهيداً لتسليم الموقع إلى الجهات المختصة وفق الإجراءات المتبعة.