300 ألف متر مربع أضافتها دبي للمساحات الخضراء في الربع الأول

أضافت بلدية دبي 299 ألفاً و963 متراً مربعاً إلى المساحات الخضراء في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع إجمالي المساحات الخضراء في إمارة دبي مع نهاية شهر مارس الماضي إلى 55 مليوناً و520 ألفاً و382 متراً مربعاً، مقارنة بــ 55 مليوناً و220 ألفاً و419 متراً مربعاً نهاية العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات منصة «بيانات دبي» الصادرة عن بلدية دبي.

وتولي بلدية دبي اهتماماً كبيراً في زيادة رقعة المساحات الخضراء في الإمارة، إيماناً منها بأن المظهر الجمالي يعكس الهوية الحضارية للمدينة، حيث يسهم زيادة المساحات الخضراء في تلطيف الأجواء، وتقليل التلوث، وتوفير مساحات ترفيهية للعائلات.

كما تترجم الحدائق المتقنة والمناظر الطبيعية الخلابة في الإمارة، رؤية دبي الحضارية التي تمزج بين الأصالة والحداثة.

وتواصل بلدية دبي جهودها في تنفيذ خططها الطموحة في زيادة الرقعة الخضراء، عبر زراعة الأشجار المتنوعة، وتنسيق الحدائق العامة، وتطوير الأرصفة النباتية على طول الشوارع والطرق الرئيسة في الإمارة، وتستخدم أنظمة الري الحديثة والمستدامة، كما تشجع المبادرات المجتمعية للتشجير، بهدف جعل دبي نموذجاً حياً للتكامل بين التطوير العمراني والوعي البيئي، لتبقى دبي مدينة متألقة بالجمال والاستدامة، وذلك تحقيقاً لمستهدفات خطة دبي الحضارية 2040، التي من بينها مضاعفة المساحات الخضراء الترفيهية والحدائق، لتوفير بيئة صحية للسكان والزوار.