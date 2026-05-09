«تنمية المجتمع» بدبي: المسح الاجتماعي يحوّل المؤشرات إلى سياسات

أكدت شيخة الجرمن المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن المسح الاجتماعي الثامن يمثل منصة تحليلية متقدمة لتوجيه السياسات الاجتماعية، وليس مجرد أداة لقياس المؤشرات العامة.

وقالت، إن المرحلة المقبلة ستركز على استدامة المكتسبات التي تحققت في جودة الحياة والترابط الأسري والمشاركة المجتمعية، مع التوسع في مجالات الرفاه المالي والتوازن الرقمي.

وأضافت أن الهيئة تتعامل مع نتائج المسح بوصفها مدخلاً عملياً لفهم الفروق بين الفئات المجتمعية، وتحديد الفئات الأقل رضاً، وتصميم تدخلات أكثر استهدافاً لها، بما يعزز قدرة السياسات الاجتماعية على الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمجتمع.

مشيرة إلى أن لوحة البيانات التفاعلية التي طورتها الهيئة تسهم في تحويل مؤشرات المسح إلى أدوات عمل يومية تدعم اتخاذ القرار، وتساعد على توجيه الموارد نحو الأولويات الفعلية، موضحة أن أهمية المسح لا تقف عند رصد الأرقام، بل تمتد إلى ربط المؤشرات بمسارات تنفيذية واضحة، بحيث تتحول النتائج إلى أدوات لتوجيه القرار، وصياغة سياسات أكثر دقة وقابلية للقياس من حيث الأثر.

وفي ما يتعلق بكبار المواطنين وكبار السن، قالت إن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على جودة المشاركة المجتمعية، وليس فقط مستوى الرضا.