7 مشاريع طرق تطويرية في دبي خلال مايو الجاري

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ 7 مشاريع تطويرية جديدة خلال شهر مايو الجاري، ضمن خطتها المستمرة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق في مختلف مناطق الإمارة، بما يسهم في تعزيز الانسيابية المرورية.

وتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان لمستخدمي الطرق. وتأتي هذه المشروعات في إطار رؤية دبي الرامية إلى مواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع، وتحسين جودة الحياة والتنقل اليومي للسكان والزوار.

وأوضحت الهيئة أن المشاريع تتنوع بين أعمال التحسينات المرورية والتوسعات الهندسية والتعديلات السطحية، حيث بدأت بتنفيذ مدخل ومخرج إضافي يخدم منطقة سيتي أوف أرابيا من شارع الشيخ محمد بن زايد، بهدف تسهيل حركة الدخول والخروج وتقليل الازدحام المروري في المنطقة، خاصة خلال أوقات الذروة.

كما شملت الأعمال تنفيذ تعديلات سطحية على نفق شارع العياص الواقع على شارع الإمارات، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة ورفع كفاءة الطريق.

وفي إطار تطوير المداخل الحيوية، تنفذ الهيئة إضافة حارة جديدة لمدخل منطقة البرشا هايتس من شارع الخيل الأول، الأمر الذي من شأنه تقليل زمن الرحلات وتحسين تدفق المركبات.

وتضمنت قائمة المشاريع تنفيذ منحدر إضافي عند تقاطع شارع الإمارات مع شارع القدرة باتجاه القدرة، بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للتقاطع وتخفيف الاختناقات المرورية، وتغيير العلامات الأرضية في تقاطع شارع الواحة مع شارع الخيل الأول بمنطقة القوز، لتحسين تنظيم الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة.

أرصفة مشاة

وفي الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، تستكمل الهيئة تنفيذ تعديلات سطحية على شارع المراسي، إلى جانب إنشاء أرصفة للمشاة ومواقف لخدمة مدرسة هورايزن في منطقة أم الشيف، بما يعزز سلامة الطلبة وأولياء الأمور ويوفر بيئة مرورية أكثر أماناً.

وتعكس هذه المشاريع حرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على دراسة أوضاع الطرق والمناطق الحيوية بشكل مستمر، من خلال فرق فنية وهندسية متخصصة تعمل على رصد الحركة المرورية وتحليل الكثافات اليومية في مختلف شوارع الإمارة، بهدف تحديد التحديات المرورية ووضع الحلول المناسبة التي تضمن تنفيذ تعديلات مرورية مدروسة بعناية، تشمل تطوير التقاطعات.

وإضافة مسارات جديدة، وتحسين المخارج والمداخل، إلى جانب تحديث العلامات الأرضية والإشارات الذكية، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة وتقليل زمن الرحلات والحد من الازدحام المروري، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.