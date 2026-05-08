81 ألف مبنى أخضر تعزز كفاءة الموارد وتدعم مستهدفات «دبي 2040»

أكدت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، أن عدد المباني الخضراء الملتزمة بمعايير الاستدامة تجاوز 81 ألف مبنى في نهاية 2025، في خطة تعكس تسارع التحول نحو بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة.

وتدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتحسين الاستدامة، ورفع استغلال الموارد والبنية التحتية من خلال تطبيق الاشتراطات على كافة المباني الجديدة، حسب كود دبي للبناء.

إلزام

وقالت المهيري لـ«البيان»: إن البلدية تلزم جميع المباني الجديدة بتطبيق الحد الأدنى من متطلبات المباني الخضراء، وفق تصنيف «السعفة الفضية»، وذلك ضمن منظومة متكاملة، تهدف إلى ضمان أن يكون النمو العمراني في دبي أكثر توافقاً مع متطلبات المستقبل، وأكثر قدرة على توفير بيئة صحية وآمنة ومريحة للسكان.

مشيرة إلى أن نظام السعفات للمباني الخضراء، يركز على مجموعة من العناصر التي تمس جودة الحياة اليومية بصورة مباشرة، من بينها: تعزيز جودة الهواء الداخلي، وتوفير الإضاءة الطبيعية، والحد من استخدام المواد الضار، ورفع كفاءة الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، بما يسهم في تطوير مبان أكثر ملاءمة للإنسان، وأقل استهلاكاً للموارد، وأكثر انسجاماً مع توجهات دبي نحو مدينة مستدامة وصديقة للبيئة.

وبينت المهندسة مريم المهيري أن المباني الخضراء تحقق وفورات في استهلاك الطاقة، تتراوح بين 19–35 %، مقارنة بالمباني التقليدية، بالإضافة إلى ترشيد في استهلاك المياه يصل إلى 20 - 27 %، الأمر الذي يعزز كفاءة تشغيل المباني، ويحد من الانبعاثات الكربونية، ويدعم الاستدامة التشغيلية للمبنى على المدى الطويل.

وقالت: إن هذه النتائج تكتسب أهمية خاصة في ظل التوسع الحضري المتواصل الذي تشهده دبي، إذ تمثل كفاءة المباني أحد المسارات الرئيسة لتحقيق مدينة أكثر مرونة واستدامة، وقادرة على مواكبة النمو السكاني والاقتصادي لتحسين جودة البيئة الحضرية.

معايير شاملة

وأشارت المهيري إلى أن المباني الخضراء هي مبانٍ مستدامة، صديقة للبيئة، تلتزم بمعايير ومتطلبات خاصة، تشمل دورة حياة المبنى كاملة، بدءاً من التصميم والتنفيذ، مروراً بالتشغيل، والصيانة، وصولاً إلى مرحلة الهدم، بما يضمن التعامل مع المبنى كوحدة متكاملة، لا تقتصر على مرحلة الإنشاء فقط.

وأضافت «إن هذه المعايير ترتكز على 5 اشتراطات رئيسة، تشمل: التصميم البيئي للمبنى، كفاءة استخدام الطاقة والمياه، استخدام مواد مستدامة، تحسين جودة البيئة الداخلية، وتعزيز حيوية ورفاه المستخدمين، وهي محاور ترفع من مستوى جودة الحياة في الإمارة».

وقالت المهندسة مريم المهيري إن نظام السعفات لتقييم المباني الخضراء في دبي يتضمن 3 فئات أساسية، تندرج فيها متطلبات الاستدامة من الحد الأدنى الإلزامي (سعفة فضية) إلى مستويات أعلى (ضمن السعفة الذهبية والسعفة البلاتينية) اختيارية، بما يتيح للملاك والمطورين الارتقاء بمبانيهم وفق طموحاتهم واستراتيجياتهم البيئية، لافتة إلى أن «السعفة الفضية» هي إلزامية على كافة المباني، وتتضمن 83 متطلباً، أما السعفة الذهبية:

اختيارية لكافة أنواع المباني، وتشمل 14 متطلباً إضافياً على السعفة الفضية، تعزز الأداء البيئي، وفي ما يخص السعفة البلاتينية، فهي اختيارية لكافة أنواع المباني، وتضم 4 متطلبات إضافية على متطلبات السعفة الذهبية.

وأكدت أن تحسين أداء المباني وترشيد الطاقة يتحققان من خلال تصميم متكامل، يعتمد على العزل الحراري الجيد، والتوجيه المناسب، والاستفادة من الإضاءة الطبيعية، إلى جانب توظيف أنظمة تكييف وإنارة عالية الكفاءة، مثل VRF وLED، مع أنظمة تحكم ذكية (BMS)، تقلل الهدر وتضبط التشغيل حسب الحاجة وتقلل الهدر.

وأضافت أن المباني الخضراء تدعم كذلك استخدام الطاقة المتجددة، وفي مقدمها الألواح الشمسية، إلى جانب أنظمة ترشيد المياه، ما يعزز كفاءة الأنظمة الكهربائية والميكانيكية. والنتيجة هي خفض استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، مع تحقيق استدامة تشغيلية طويلة الأمد، ويرسخ نموذجاً حضرياً أكثر استدامة، يواكب رؤية دبي لمستقبل عمراني متوازن.

مدينة أفضل للحياة

وأكدت المهيري أن تنويع دبي في تطبيق معايير المباني الخضراء يعكس التزام الإمارة بتطوير بنية عمرانية تسبق احتياجات المستقبل، وتدعم تنافسيتها العالمية كمدينة تجمع بين جودة الحياة وكفاءة الموارد والاستدامة البيئية.

لافتة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة متكاملة تسعى من خلالها دبي إلى بناء مدينة أكثر صحة ومرونة وكفاءة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، ومع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 في جعل الإنسان محور التنمية العمرانية المستدامة.

