139.5 ألف منتج غذائي مسجل في دبي

أعلنت بلدية دبي عن أن عدد المنتجات الغذائية المسجلة في قاعدة بيانات منصة «DMChecked» بلغ 139 ألفاً و565 منتجاً، فيما يبلغ عدد الاستشاريين ومدربي سلامة الأغذية المسجلين في المنصة 591 استشارياً، و707 مدربين.وأوضح عادل عبدالله الكراني، مدير إدارة سلامة الغذاء في البلدية، أن المنصة تربط جميع أصحاب المصلحة في منظومة الغذاء «المزارعين، المنتجين، المدققين، الجهات الرقابية، العلامات التجارية، والموزعين» مع منشآت تقديم الأغذية.

وأضاف: «تسهم المنصة في تقليل الأعمال الورقية، والحد من تكرار عمليات التدقيق والفحص، كما تعزز الشفافية والتعاون وتبادل البيانات عبر سلسلة الغذاء، ما يساعد على تقليل المخاطر، وتحسين سلامة الغذاء، وتعزيز الامتثال».