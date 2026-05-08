محمد بن راشد: مجموعة الإمارات هي روح دبي وطموحها

مشيداً بـ«طيران الإمارات» التي رسّخت، على مدى أربعة عقود، مكانتها كإحدى أكثر الناقلات الجوية تقديراً على مستوى العالم، بفضل التزامها بالتميّز، وقدرتها على التكيّف، وسعيها الدائم للارتقاء بمعايير الجودة.
واستناداً إلى هذه الرؤية، وبعزيمة راسخة وثقة كاملة بقدرات أبنائنا، نجحنا في بناء مدينة تربط العالم ببعضه، وتضع خدماتها المتطورة في متناوله، وتسهم في تشكيل مستقبله».
إلا أن هذه الإنجازات لا تعكس الأداء الاقتصادي القوي فحسب، بل تجسّد نموذجاً متكاملاً يجمع بين البنية التحتية عالمية المستوى، والمؤسسات عالية الكفاءة، والكادر البشري المبدع، والبيئة المشجّعة على الابتكار، ما يفتح آفاقاً رحبة للفرص ويعزز النمو المستدام.
وبينما تباشر دورها في ربط أرجاء العالم، أسهمت طيران الإمارات في تقريب المسافات بين الشعوب، وإعادة تعريف تجربة السفر عالمياً. ذلك في الوقت الذي، تواصل «دناتا» توسيع حضور خبرات دبي على مستوى العالم، بما يدعم تطوير خدمات الطيران والسفر عبر قاراته.
أرباح
كما سجلت إيرادات قياسية بلغت 150.5 مليار درهم (41 مليار دولار)، بنمو %3 مقارنة بالسنة المالية الماضية، إضافة إلى مستوى قياسي من الأرصدة النقدية بلغ 59.6 مليار درهم (16.2 مليار دولار)، بنمو %12 مقارنة بالسنة المالية الماضية.
وأرباحاً تشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 41.1 مليار درهم (11.2 مليار دولار)، بما يعكس قوة الربحية التشغيلية للمجموعة.
وبعد احتساب الضريبة، بلغ صافي أرباح المجموعة 21 مليار درهم (5.7 مليارات دولار)، بنمو 3 % مقارنة بالسنة المالية 2024 ـ 2025. كما أعلنت المجموعة توزيع 3.5 مليارات درهم (1 مليار دولار)، حصة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، المالكة لمجموعة الإمارات.
رؤية استشرافية
ويجسّد هذا الأداء الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعكس التزام كوادر مجموعة الإمارات، والثقة المتواصلة التي يوليها لنا عملاؤنا وشركاؤنا حول العالم.
كما تؤكد هذه النتائج الاستثنائية، التي تحققت رغم التحديات الكبيرة التي شهدها الشهر الأخير من سنتنا المالية، متانة نموذج أعمال المجموعة وقدرته العالية على التكيّف، وهو نموذج يرتكز على السلامة والتميّز والابتكار، ويستند إلى كفاءة كوادرنا وقوة شراكاتنا.
وقال: «يبقى الإنسان في دبي الركيزة الأساسية لمسيرة النمو، وهو ما انعكس بوضوح في التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الطيران. ومن هذا المنطلق، نواصل تركيزنا على ترسيخ مكانة دبي محوراً عالمياً رائداً للطيران، يعزز الربط بين الأسواق ويدعم حركة التجارة والاقتصاد العالمي.
كما يجسّد هذا الأداء الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والدعم والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية».
وأضاف سموه: «خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة المالية 2025 ـ 2026، جاءت المؤشرات العامة لأداء المجموعة إيجابية للغاية، حيث أسهم الطلب القوي على منتجاتنا وخدماتنا في دفع نمو الإيرادات، كما واصلنا تحقيق هوامش ربحية صحية بفضل استثماراتنا المستمرة في تطوير منتجاتنا، وتمكين كوادرنا، وتعزيز قدراتنا التقنية، وترسيخ حضور علامتنا، وقد واصلنا، شهراً بعد شهر، تجاوز مستهدفاتنا التشغيلية».
وأكمل سموه: «على خلفية التطورات الإقليمية، شهدت حركة الطيران التجاري العالمية، لا سيما في منطقة الخليج، اضطرابات واسعة، بما في ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستجابت طيران الإمارات ودناتا على وجه السرعة، من خلال تسخير مواردهما لدعم كوادرهما وعملائهما المتأثرين، وحماية أصولهما، وضمان استمرارية عملياتهما بكفاءة عالية».
وأردف سموه: «نحن محظوظون بدبي، التي أرست عبر استثماراتها في البنية التحتية عالمية المستوى، وبفضل منظومة طيران متكاملة ومترابطة، أسساً راسخة مكنت الجهات المعنية من تأمين ممرات جوية آمنة للرحلات التجارية بكفاءة وسرعة. وانطلاقاً من هذه المقومات، واصلت طيران الإمارات ودناتا استعادة عملياتهما بشكل تدريجي ومنظم في مطار دبي الدولي.
ورغم استمرار التشغيل بطاقة استيعابية دون مستويات ما قبل الاضطرابات، شهدت عمليات الشحن زخماً متنامياً، دعماً لاستمرارية تدفق السلع الحيوية إلى الدولة وعبرها، وتعزيزاً لمكانة دبي محوراً رئيسياً في حركة التجارة العالمية».
تحديات متعددة
كما أود أن أتوجه بالشكر إلى جميع شركائنا ضمن منظومة الطيران العالمية، الذين يواصلون، من خلال تعاونهم وتكاتفهم، دعم استمرارية حركة الطيران الدولي، حيث يعكس هذا التعاون روح الشراكة التي تشكّل أحد المرتكزات الأساسية في نهج عمل مجموعة الإمارات».
وأضاف سموه: «على صعيد الوقود، تتمتع طيران الإمارات باستراتيجية تحوّط قوية تمتد حتى السنة المالية 2028 ـ 2029، كما عملنا بشكل وثيق مع شركائنا من المورّدين لضمان تأمين الكميات اللازمة لدعم عملياتنا الحالية وخططنا للعودة التدريجية إلى مستويات ما قبل الاضطرابات.
وعلى مستوى دناتا والمجموعة ككل، تمنحنا تنوّع أعمالنا، وحجم عملياتنا، وتكامل محفظتنا، والاستثمارات التي راكمناها على مدى سنوات، مرونة عالية وقدرة على التعامل بكفاءة مع أي تحديات قصيرة المدى». وأكمل سموه: «تدخل مجموعة الإمارات السنة المالية 2026 ـ 2027 بملاءة مالية قوية تتيح لنا تنفيذ خططنا بثبات ودون ضغوط قصيرة الأجل.
كما نواصل تسلّم الطائرات الجديدة وتنفيذ برنامج تحديث الأسطول بوتيرة متسارعة، إلى جانب الاستثمارات المخطط لها في المرافق والمعدات، وستستمر طيران الإمارات ودناتا في تركيزهما على التميز في المنتجات وتجربة العملاء، وتعزيز حضورنا التنافسي عالمياً، واستقطاب أفضل الكفاءات، وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمعات التي نخدمها».
واختتم سموه: «ترتكز أعمالنا على أسس راسخة، ويواصل نموذج أعمال مجموعة الإمارات، الذي أثبت كفاءته، أداءه بثبات واستمرارية، مستندين إلى مكانة دبي كمحور عالمي للتجارة والسفر، ويظل تركيزنا منصباً على المضي قدماً بثقة، وترسيخ ريادتنا عالمياً، ومواصلة المساهمة بدور فاعل في ربط العالم وخدمته».
طيران الإمارات
الطائرات الجديدة
وخلال السنة، واصلت الناقلة توسيع شبكتها العالمية، بإطلاق 4 وجهات جديدة شملت دا نانغ، وهانغتشو، وسيام ريب، وشينزن، إلى جانب تعزيز خدماتها إلى عدد من الوجهات القائمة، استجابةً للنمو المتواصل في الطلب.
وبحلول 31 مارس، امتدت شبكة طيران الإمارات إلى 152 مدينة في 80 دولة، فيما عززت شراكاتها لتشمل 32 اتفاقية تبادل للرموز و117 شريكاً عبر اتفاقيات الإنترلاين، ما أتاح للعملاء الوصول بسلاسة إلى أكثر من 1700 مدينة خارج نطاق شبكتها المباشرة.
وأسفر الأداء التجاري القوي عن تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية بلغت 32.0 مليار درهم خلال السنة المالية 2025 ـ 2026، ما يدعم قدرة الناقلة على مواصلة تنفيذ خططها للنمو.
واستحوذ الوقود على 29 % من إجمالي التكاليف التشغيلية مقارنة بـ31 % في السنة المالية السابقة، فيما انخفض إجمالي فاتورة الوقود إلى 31.2 مليار درهم مقارنة بـ32.6 مليار درهم في السنة المالية السابقة، نتيجة تراجع متوسط الأسعار بنسبة 7 %، رغم زيادة استهلاك الوقود بنسبة 1 % مدفوعة بارتفاع وتيرة التشغيل.
وحققت طيران الإمارات أرباحاً قياسية بعد الضريبة بلغت 19.7 مليار درهم، متجاوزة نتائج السنة السابقة والتي بلغت 19.1 مليار درهم، مع تحقيق هامش ربح متميز بلغ 15 %، ما يُعد أفضل أداء في تاريخ الناقلة وكذلك في قطاع الطيران خلال فترة التقرير المالي 2025 ـ 2026.
كما واصل برنامج تحديث الأسطول، البالغة قيمته 5 مليارات دولار، تقدمه بوتيرة متسارعة، حيث تم حتى الآن تحديث 91 طائرة من أصل 215 طائرة مستهدفة، لتضم أحدث منتجات الناقلة، بما في ذلك مقاعد الدرجة السياحية الممتازة.
الشحن الجوي
وخلال العام، وسّعت «الإمارات للشحن الجوي» شبكة وجهاتها المخصصة للشحن إلى 44 وجهة، مع إضافة كل من بانكوك، وبودابست، ولييج، وطوكيو ناريتا، إلى جانب زيادة عدد الرحلات على المسارات القائمة، وتوسيع شبكة النقل البري.
وعلى صعيد الأسطول، وإلى جانب تسلم 20 طائرة جديدة خلال العام، قامت طيران الإمارات بتملك 29 طائرة من طراز إيرباص A380 و5 طائرات من طراز بوينج 777 مع انتهاء عقود تأجيرها.
ولدعم برنامج الأسطول، نجحت الناقلة في جمع 10 مليارات درهم من خلال ترتيبات تمويل للطائرات عبر الأسواق المحلية والدولية، شملت عقود تأجير تشغيلية يابانية، وتمويلات مدعومة بالتأمين، وهياكل تأجير ضريبية فرنسية، إلى جانب تمويلات مدعومة من وكالات ائتمان الصادرات.
شركات ومشاريع
وسجلت «الإمارات لتموين الطائرات» نمواً في إيراداتها من العملاء الخارجيين بنسبة 12 % لتصل إلى 1.2 مليار درهم، كما قدمت 16.2 مليون وجبة خلال العام لأكثر من 100 شركة طيران في دبي، إلى جانب فوزها بعقود لتقديم خدمات التموين لفعاليات عالمية كبرى، مثل معرض دبي للطيران وبطولة دبي لسباعيات الرجبي.
وخلال العام، استحوذت «الإمارات للترفيه والتجزئة» على الحصة المتبقية البالغة 25 % في شركة «إير فينتشرز»، لتصبح المالك الكامل للكيان الذي يدير منافذ البيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات في المطارات داخل الولايات المتحدة.
أداء دناتا
وإيرادات قياسية بلغت 23.6 مليار درهم، بنمو قدره 12 %. وأرصدة نقدية قوية بلغت 4.7 مليارات درهم، بنمو بلغ 28 %. وشهدت السنة المالية الحالية تطبيق زيادة في معدل ضريبة الشركات في دولة الإمارات على المجموعة، من 9 % إلى 15 %، وذلك في ضوء اعتماد القواعد الضريبية الدولية المعروفة بالركيزة الثانية.
وبلغت أرباحها بعد احتساب الضريبة 1.3 مليار درهم، بانخفاض نسبته 4 %، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدل الضريبة المطبق في دولة الإمارات خلال السنة المالية.
وارتفعت الإيرادات الإجمالية لدناتا بنسبة 12 % لتسجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 23.6 مليار درهم، مدفوعةً بزيادة نشاط السفر وحركة الرحلات الجوية عالمياً، لا سيما في أسواقها الرئيسية في أستراليا وأوروبا ودولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وشكّلت العمليات الدولية لدناتا ما نسبته 77 % من إجمالي إيراداتها، بزيادة قدرها نقطتان مئويتان مقارنة بالعام السابق، في انعكاس واضح لتوسع حضورها العالمي.
واستثمرت دناتا 858 مليون درهم خلال السنة المالية 2025 ـ 2026. كما استحوذت دناتا على مجموعة «وايماب»، المتخصصة في خدمات نقل الشحن الجوي بالشاحنات في أستراليا ونيوزيلندا، إلى جانب استثمار بنسبة 7 % في منصة «وندر مايلز» للحجوزات المعتمدة على تقنيات التوزيع الحديثة، بهدف تعزيز عروضها في قطاع السفر المؤسسي والتجاري.
وارتفعت أعداد حركات الطائرات التي قدمت لها دناتا خدمات المناولة عالمياً بنسبة 12 % ليصل إلى 888793، فيما ارتفع إجمالي الشحنات التي قامت دناتا بمناولتها بنسبة 2 % لتبلغ 3.2 ملايين طن، مدفوعةً بالعقود الجديدة ونمو نشاط شركات الطيران المتعاملة معها، خاصة في عملياتها الدولية.
وسجلت أعمال دناتا للتموين والتجزئة إيرادات بلغت 8.1 مليارات درهم، بنمو نسبته 13 %، ما يعكس نجاح استراتيجيتها في التركيز على القطاعات ذات الأولوية من العملاء. وقدم هذا القطاع 115.3 مليون وجبة لعملائه من شركات الطيران، بزيادة نسبتها 1 % مقارنة بالعام السابق.
الاستدامة
وشملت أبرز مبادرات المجموعة في مجال الاستدامة البيئية خلال السنة المالية 2025 ـ 2026 توقيع طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع مجموعة اينوك لاستكشاف فرص تزويد وقود الطيران المستدام في مطارات دبي، إلى جانب إطلاق مبادرة بحثية مشتركة مع خدمات دبي للملاحة الجوية وشركة تاليس، بهدف تقليل فترات الانتظار الجوي للطائرات، وتعزيز كفاءة المجال الجوي في دولة الإمارات، وتحسين استهلاك الوقود.
محمد بن راشد:
أحمد بن سعيد:
راتب 20 أسبوعاً.. مكافأة للموظفين
قدمت «مجموعة الإمارات» مكافأة للعاملين لديها بعد النتائج المالية القياسية التي حققتها خلال سنتها المالية التي انتهت في مارس الماضي. ووفقاً لمصادر في المجموعة تعادل المكافأة راتب 20 أسبوعاً سيستلمها العاملون في المجموعة ضمن جدول الرواتب الرسمية.
وشهد إجمالي أعداد العاملين في المجموعة خلال السنة المالية الماضية نمواً بنسبة 8 % ليصل إلى 130919 موظفاً، بزيادة تجاوزت 9.690 موظفاً مقارنة بالعام المالي السابق في ظل مواصلة «طيران الإمارات» و«دناتا» تنفيذ برامج التوظيف على مستوى العالم، بما يدعم توسع عملياتهما ويعزز جاهزيتهما للمرحلة المقبلة. وفي الوقت ذاته، تجاوز عدد الكوادر الوطنية الإماراتية ضمن المجموعة حاجز 4 آلاف موظف.
204 مليارات درهم الأصول بنمو 12%
كما ارتفع حجم السيولة النقدية لدى المجموعة، من 59.6 مليار درهم، مقارنة بـ53.4 مليار درهم خلال السنة المالية 2024 ـ 2025. ويعكس هذا النمو في إجمالي الأصول قوة الأداء المالي للمجموعة واستمرار توسع عملياتها على مستوى مختلف القطاعات المرتبطة بالنقل الجوي والخدمات المساندة.
كما يشير إلى نجاح استراتيجيتها في تعزيز الكفاءة التشغيلية واستثمار الفرص المتاحة في الأسواق العالمية، بما يسهم في دعم مركزها المالي وترسيخ قدرتها على مواصلة التوسع والنمو المستدام خلال السنوات المقبلة.