محمد المري.. قائد رحلة التميّز والتطوير في «إقامة دبي»

ساهم الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بشكل لافت في تطوير وتحسين منظومة العمل في إقامة دبي وتميزها، إذ تبنى منذ توليه مهام الإدارة رؤية واضحة استلهمها من فكر ونظرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فعمل بروح الفريق الواحد وشجع على الابتكار وتبني التقنيات وتطويرها لتبسيط الإجراءات وتسريع زمن إنجاز المعاملات لتقديم تجربة فريدة من نوعها للمسافرين والمتعاملين، وبفضل ذلك العمل الدؤوب الطموح تمكنت إقامة دبي من تحقيق الريادة محلياً وإقليمياً وعالمياً في فترة زمنية قصيرة.

عمل الفريق المري بطموح على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها إقامة دبي، فحرص على الاستماع للمراجعين والمسافرين ورصد التحديات التي تواجههم، وتقديم الدعم لفرق العمل وتطوير خدمات مبتكرة ومتميزة تواكب أحدث التقنيات العالمية، وتلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار، وتساهم بشكل فعال في تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات كوجهة عالمية للابتكار والتميز والرقمي المستدام.

مبادرات نوعية

وعلى الرغم من حجم التحديات الذي واجهها مع فريق العمل في البدايات، وخصوصاً بعد أن تم تصنيف إقامة دبي عام 2007 من أسوأ الدوائر الحكومية وفق تقييمات المجلس التنفيذي، إلا أنه لم يتنازل عن ذلك الطموح وعمل بشكل متواصل مع فريق العمل على إطلاق مبادرات نوعية ساهمت في إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل، وخلال فترة زمنية قصيرة حصدت إقامة دبي المركز الأول في تقييم المجلس التنفيذي للإمارة.

وجد المري مع فريق عمله أن هذه التحديات يمكن تحويلها إلى فرص للنمو والتطوير، وانطلاقاً من ذلك تبنت إقامة دبي استراتيجيات مبتكرة لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الكفاءة، فتمكنت من تحقيق قفزات نوعية في جميع المجالات، مما انعكس على تحقيقها مستويات عالمية، وبفضل الجهود المشتركة لفريق العمل المتميز والالتزام المستمر بالتحسين أصبحت إقامة دبي واحدة من أبرز الجهات الحكومية الرائدة ليس فقط على مستوى إمارة دبي، بل على مستوى المنطقة بأسرها، حيث نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات التي أثرت بشكل كبير في تحسين الخدمات الحكومية، وجعلتها أكثر كفاءة وفاعلية في تلبية احتياجات المجتمع من خلال تبني منهج استراتيجي رشيق، وإدخالها تقنيات جديدة ومراجعة إجراءات العمل لتلبية احتياجات المتعاملين.

تحول رقمي

غرس الفريق محمد المري في أسرة العمل بإقامة دبي مفهوم الريادة العالمي، وأهمية أن تواكب جهود فريق العمل تطلعات دبي لتكون في صدارة المدن الذكية والمبتكرة عالمياً، لذلك ركزت الإدارة على تحسين جودة الخدمات المقدمة عبر التحول الرقمي الشامل واعتماد تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات مما ساهم في تسريع الإجراءات وتعزيز تجربة المتعاملين.

وتمكنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي من تحقيق الريادة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية بقيادة الفريق محمد المري من خلال العديد من المبادرات المبتكرة التي عكست التزامها المستمر بالتطوير والابتكار، ومن أبرز هذه الإنجازات إطلاق أول مركز عالمي للقيادة والتحكم في المنافذ الذكية الذي عزز كفاءة العمليات الأمنية والإدارية، وتأسيس أول مركز معتمد لفحص الوثائق في دولة الإمارات لضمان فحص دقيق وآمن للوثائق الرسمية، وابتكار أول نظام للتخطيط المالي الذكي، وحصول الإدارة على أول اعتماد لمختبر تسريع الابتكار، إلى جانب إطلاق أول مركز خدمة 24 ساعة للتأشيرات والإقامات في مطار دبي لتقديم خدمة متواصلة دون انقطاع، وابتكار كاونتر خاص لأصحاب الهمم، والحصول على اعتماد معهد الابتكار العالمي لتكون إقامة دبي جهة مانحة عالمية لشهادات الابتكار، والذي يثبت التميز المؤسسي على المستوى العالمي.

265 جائزة

كما حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بقيادة الفريق محمد المري إنجازات ملحوظة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إذ حصلت على 265 جائزة منها 160 جائزة محلية و32 جائزة إقليمية و73 جائزة عالمية، والتي تعكس تفوقها في تقديم الخدمات الحكومية والابتكار، وتم تصنيفها ضمن أفضل الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي وتجربة المتعاملين.