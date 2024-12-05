2500 طالب الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد لأكاديمية شرطة دبي

كشف المهندس فيصل التميمي، مدير إدارة الأصول والمرافق في شرطة دبي، عن تفاصيل المشروع التطويري الكبير الذي تعكف القيادة العامة لشرطة دبي على تنفيذه، والذي يتمثل في إنشاء مبنى جديد لأكاديمية شرطة دبي في منطقة الروية الأولى. على مساحة 155 هكتاراً، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في عام 2027، ليصبح صرحاً أكاديمياً عالمياً يعكس مكانة شرطة دبي المتميزة.

وأشار التميمي إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للأكاديمية، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الطلاب من 780 طالباً حالياً إلى 2500 طالب، وذكر أنه يتضمن مضماراً للجري وآخر للدراجات الهوائية بطول 3.5 كم، إلى جانب مرافق تدريب مغلقة ومفتوحة مخصصة للعمليات الشرطية.

وقال المهندس التميمي: «يتألف المشروع من 4 مناطق رئيسية، حيث تشمل المنطقة السكنية وتستوعب 1200 طالب وطالبة من المرشحين والمرشحات والمستجدين مع كل المرافق الخدمية، كما يضم المبنى مرافق الإعاشة مثل المطاعم والنوادي الاجتماعية التي تستوعب 1367 شخصاً.

بالإضافة إلى مكتبات، مصليات وميدان تدريب يومي، كما توجد المنطقة الأكاديمية التي تحتوي على مباني الكليات والمرافق التعليمية والإدارية المتطورة ومكاتب الطاقم الإداري والأكاديمي والإدارة العامة للتدريب، ومركز صحي ومسرح يتسع إلى 1000 شخص».

ويضم المبنى الجديد المنطقة الرياضية، وتشمل 17 مرفقاً رياضياً منها صالة رياضية مغلقة، ومسابح داخلية وخارجية، وملعب كرة قدم أولمبي، وملعب كرة قدم، ومدرجات رياضية، وملاعب خارجية في ألعاب البادل، والتنس الأرضي، والطائرة، وفندق سكني للفرق الرياضية مكون من 26 غرفة، وأما المنطقة الرابعة فتتمثل في الميدان الرئيسي للأكاديمية، ويستوعب 2500 من الحضور والجمهور إلى جانب مدينة تدريب للعمليات الشرطية، كذلك يتضمن المشروع مساحة مخصصة لمواقف السيارات تتسع لـ 1444 مركبة، بالإضافة إلى مسار للدراجات والجري يمتد مسافة 3.3 كيلومترات.