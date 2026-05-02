9 خدمات للأفراد على تطبيق بلدية دبي

كشفت بلدية دبي أن تطبيقها يوفر 9 خدمات للأفراد و121 نوعاً من البلاغات المتعلقة بخدمات بلدية دبي، كما يوفر مجموعة من المميزات والخدمات الرقمية المتطورة تتناسب مع العصر الرقمي الحديث.

وقال محمد خلفان حويرب المهيري مدير إدارة التحول الرقمي في بلدية دبي إن تطبيق بلدية دبي يتضمن خدمات عديدة منها:

خدمة سحب مياه الصرف الصحي، إصدار خارطة أرض، تراخيص بناء ملاحق الفلل الخاصة، التخلص من الأجهزة والأثاث المنزلي، مكافحة الحشرات والآفات المنزلية، طلب مكافحة الآفات الزراعية في الحدائق المنزلية، كذاك مكافحة الطفيليات البيطرية، وخدمة معالجة المواشي، إلى جانب توفير أو تغيير موقع حاوية نفايات.

وأضاف، يتميز تطبيق بلدية دبي بتسجيل الدخول الآمن الموحد من خلال الهوية الرقمية UAE Pass للمتعاملين. كما يتيح التطبيق عمليتي التحقق والدفع بخطوة واحدة لدفع الرسوم وتسوية المخالفات.

وأيضاً يمكن للمتعامل أن يبلغ عن الحوادث وتقديم البلاغات. وكذلك لدى التطبيق خاصية «اعثر على طريقك» التي تتيح للمتعامل البحث عن المواقع وتحديدها والتنقل إليها باستخدام نظام الملاحة «مكاني»، ومن خلال ميزة «مسكني وخريطتي» يمكن للمتعامل حجز قطعة أرض، وإصدار أو تجديد مخطط موقع من بلدية دبي.

كما يستطيع المستخدم من خلال نظام منتجي البحث عن المواد الغذائية المسجلة وكذلك سلامة المنتجات الاستهلاكية، ويمكن للمستخدم مسح الباركود للتحقق من أصل المنتج بشكل فوري.

ويتوفر في تطبيق بلدية دبي ميزة المساعد الذكي «اسأل فارس»، الذي يتيح ردوداً أكثر دقة واحترافية وتجربة متعامل تفاعلية أكثر سلاسة، كما يمكن للمستخدم الإبلاغ عن الضوضاء في مواقع البناء القريبة من خلال تسجيل الصوت.

وقال مدير إدارة التحول الرقمي في بلدية دبي: بلغ عدد المستخدمين خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 30 ألف مستخدم، لافتاً إلى أن أكثر خدمة استخداماً في العام 2025 هي خدمة سحب مياه الصرف الصحي بعدد 8078 معاملة، تليها خدمة التخلص من الأجهزة المنزلية والأثاث بعدد 7122 معاملة.