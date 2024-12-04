محمد بن راشد: تسهيل حياة الناس مبدؤنا.. ومن يعتقد أننا تغيرنا.. سنغيره

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة للمسؤولين في دبي مفادها أن سر النجاح في دبي يكمن في خدمة الناس.. وتسهيل حياتهم.. ودوام التواصل معهم.

وأشار سموه إلى أن تلك "المبادئ الحكومية لم تتغير.. ومن يعتقد أننا تغيرنا.. سنغيره".. لافتاً سموه إلى توجيهه فريق المتسوق السري برفع تقرير عن جميع دوائر دبي.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "الإخوة والأخوات.. رسخنا عبر 30 عاماً من رحلة التطوير الحكومي ثقافة الأبواب المفتوحة للناس.. بل ثقافة عدم وجود أبواب أمام الناس.. وسمعة دبي العالمية اليوم هي نتيجة طبيعية لخدماتها السريعة.. وبيئة عملها المفتوحة التي تهتم بالإنسان".

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من ناحية حضوره المستمر مع الجمهور واستقبال المراجعين.. وتخليص المعاملات الإنسانية والاستثنائية.. ومكتبه المفتوح أمام الجميع.

ولفت سموه إلى وصول أخبار عن مديري عموم ومنعوا الناس من الدخول عليهم أو الوصول لهم بحجة أن الحكومة ذكية.. والمعاملات رقمية، منبهاً إياهم أن مبادئ حكومة دبي لم تتغير، قائلاً سمو: "من يعتقد أننا تغيرنا.. سنغيره".

وقال سموه في تدوينته: "الأخ محمد المري مدير عام إقامة دبي تصلني عنه الأخبار الطيبة. . من ناحية استقبال المراجعين. . وتخليص المعاملات الإنسانية والاستثنائية.. وتواجده المستمر مع الجمهور.. ومكتبه المفتوح أمام الجميع".

وأضاف سموه: "وفي نفس اليوم تصلني أيضاً أخبار عن ثلاثة من مدراء العموم في دبي.. صنعوا لأنفسهم مكاتب كبيرة.. ووضعوا أمام أبوابهم مدراء وسكرتارية وأمن للمباني.. ومنعوا الناس من الدخول عليهم أو الوصول لهم بحجة أن الحكومة ذكية.. والمعاملات رقمية.. والمواقع الإلكترونية هي التي تستقبل احتياجات الناس وتعالج قضاياهم!".

وختم سموه: "وجهت فريق المتسوق السري برفع تقرير لي عن جميع الدوائر.. رسالتي ووصيتي للجميع.. سر نجاحنا خدمة الناس.. وتسهيل حياتهم.. ودوام التواصل معهم.. هذه مبادئنا الحكومية.. لم نغيرها.. ومن يعتقد أننا تغيرنا.. سنغيره".