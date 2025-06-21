مدته شهران ويحقق 7 أهداف رئيسة.. «نسائية دبي» تطرح برنامجاً لتأهيل 5 فئات في مجال الدعم النفسي

أكدت عفراء مبارك الحاي، مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب التابع لجمعية النهضة النسائية بدبي، نجاح برنامج «التدريب المتقدم في إدارة مجموعات الدعم»، في نسخته الأولى والذي أطلقته الجمعية متمثلة في إدارة التدريب والاستشارات بالتعاون مع جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية وأكاديمية الابتكار العالي.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تمكين وتأهيل القائمين والمختصين المشرفين على هذه المجموعات، من أجل تحسين جودة حياة أفراد المجتمع وتطويرها بما يتماشى مع السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، ويدعم جهود دولة الإمارات في إسعاد المواطنين من خلال تطوير خدمات الصحة النفسية.

وأفادت، أن البرنامج يستهدف 5 فئات وهي: فئة الأخصائيين النفسيين، الاجتماعين، المرشدين في مجال التوافق الأسري، مراكز الدعم الاجتماعي والخدمة المجتمعية، ومشرفي مجموعات الدعم.

وقالت الحاي: «إن المبادرة تأتي في إطار تعزيز مهارات الأخصائيين والمشرفين على هذه المجموعات، وتأهيلهم وبناء قدراتهم وتمكينهم من إدارة الحالات في الجوانب النفسية والاجتماعية، لتعزيز عملية تعافي الأشخاص المشاركين في هذه المجموعات، وتجاوز الآثار السلبية واستعادة التوازن النفسي، وتعزيز قدرتهم على تجاوز هذه المشكلات».

وأكدت أهمية البرنامج وأن مدته شهران، فهو يدعم الصحة النفسية ويفعل دورها المحوري في تعزيز التماسك الأسري، وترسيخ النسيج المجتمعي بما يضمن السعادة والاستقرار والتكامل بين أفرادها، فضلاً عن دور الصحة النفسية في تعزيز الاستقرار الذاتي الذي يسهم في إعداد أجيال فاعلة ومؤثرة إيجاباً في المجتمع.

وأفادت أن البرنامج يسعى إلى تمكين الأخصائيين والمشرفين على مجموعات الدعم بكافة أنماطها؛ من مشكلات نفسية واضطرابات سلوكية ومشكلات الوعي الذاتي والمعرفي والمنهجي.

وأوضحت أن البرنامج يحقق 7 أهداف رئيسة وهي: تعزيز قدرات الأخصائيين في هذا المجال، الوقوف على التحديات النفسية والاجتماعية، تعزيز الترابط المجتمعي، تأهيل أفراد المجتمع لمواجهة التحديات، تعزيز الاهتمام بالصحة النفسية، جمع المعلومات لمساعدة متخذي القرار في إصدار تشريعات داعمة، واستحداث أساليب مبتكرة للتمكين والتنفيذ.

من ناحيتهم أكد المدربون في البرنامج أنه يركز على تأهيل المستهدفين على كيفية مساعدة الفئات التي تعرضت لصدمات نفسيه وأسرية، وإعادة دمجهم في المجتمع والبيئة المحيطة بهم بشكل طبيعي.

وقال الدكتور أنور حاميم بن سليم، مستشار تطوير الكفاءات والمؤسسات: «إن البرنامج يتضمن مساقات في مهارات التعامل مع المشكلات النفسية لكبار السن، ومهارات الدعم الإيجابي عبر علوم الوعي الذاتي، وكيمياء تشكيل العادات للسلوك الإنساني، وطرق العلاجات النفسية الحديثة مثل العلاج العقلاني الانفعالي، والسلوك المعرفي، وطرق التعامل مع حالات القلق والوسواس القهري ومهارات التعامل مع المشكلات الأسرية والزوجية، ومع الاضطرابات ثنائية القطب، والمشكلات النفسية للأطفال والمراهقين».

وقال الدكتور بدر الجابري، مستشار نفسي وأسري: «إن البرنامج يسهم في تطوير مهارات المختصين في التعامل مع القضايا النفسية المعاصرة مثل: الصدمات، الإدمان، التحديات الأسرية، والمشكلات السلوكية لدى المراهقين، من خلال نماذج علاجية فعالة تعتمد على فهم المعتقدات والأفكار التي تؤثر على الانفعالات والسلوك».

من ناحيتها أوضحت الدكتورة هدى عبدالعزيز الدغيري أستاذ الخدمة الاجتماعية المشارك بجامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن، أنه يزود الممارسين بالمعرفة المتخصصة والمهارات العملية لإدارة مجموعات الدعم بكفاءة، ما يعد استثماراً حقيقياً في العنصر البشري، ونقلة نوعية في مجال الدعم النفسي الجماعي، وفهم أعماق اضطرابات الهوية النفسية وتأثيراتها على الأفراد.