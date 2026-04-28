2223 محطة شحن للمركبات الكهربائية في دبي

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أنه في إطار جهود الهيئة الحثيثة لدعم البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية في دبي، بلغ عدد نقاط الشحن 2,223 نقطة بنهاية الربع الأول من عام 2026، تشمل محطات «الشاحن الأخضر» التابعة للهيئة، بالإضافة إلى محطات الشحن التابعة لمشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال لـ«البيان»: نواصل العمل على زيادة عدد نقاط الشحن من خلال تعزيز الشراكات مع مشغلي نقاط الشحن وتسريع وتيرة نشر البنية التحتية، بما يواكب النمو المتسارع في أعداد المركبات الكهربائية، ويدعم تحقيق مستهدفات دبي في مجال التنقل المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية الذي وضعته الهيئة أسهم في تنظيم البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية.

وأضاف معالي سعيد الطاير: شهد عدد المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية ارتفاعاً استثنائياً، حيث ازداد عدد المتعاملين من 14 متعاملاً عام 2015 ليصل إلى 23,600 متعامل حتى منتصف يناير 2026. ويدل ذلك على فاعلية جهود الهيئة في تسهيل الوصول إلى خدمات الشاحن الأخضر، وبالتالي تشجيع سائقي المركبات في إمارة دبي إلى تغيير توجههم نحو السيارات الكهربائية بدلاً من التقليدية.

وأوضح أن إمارة دبي شهدت زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ إطلاق مبادرة «الشاحن الأخضر» عام 2014، حيث وصل عدد المركبات الكهربائية حتى نهاية فبراير 2026 إلى 49,769 مركبة، مقارنة بـ37,486 مركبة في نهاية 2024، بزيادة تجاوزت 12,000 مركبة خلال عام واحد، ويعكس ذلك ثقة المتعاملين بوفرة واعتمادية خدمات الشاحن الأخضر التي تقدمها الهيئة عبر إمارة دبي.

شراكات

وقال معاليه: أبرمت الهيئة عدة شراكات لتعزيز البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية ومواكبة النمو المتسارع في أعداد المركبات الكهربائية، ومن أبرز هذه الاتفاقيات توقيع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «تاكسي دبي» عقد استراتيجي طويل الأمد لتركيب محطات فائقة السرعة لشحن السيارات الكهربائية ضمن مواقع تابعة لتاكسي دبي في أماكن متعددة في دبي. وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، سيتم تركيب 208 نقاط شحن فائقة السرعة على مدار مدة العقد، بما يتماشى مع استراتيجية «تاكسي دبي» للتحول الكامل لأسطولها للمركبات الكهربائية، ورؤية دبي في مجال الاستدامة. وبين أن محطات «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية التابعة للهيئة تتوافر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع في العديد من المواقع الحيوية في دبي وتدعم الهيئة محطات شحن المركبات الكهربائية المجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة لتقليل وقت الشحن، وتعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتوفير وصول سهل إلى مرافق الشحن.