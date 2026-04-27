«الشؤون القانونية»: حماية الملكية الفكرية تحفظ حقوق المبدعين



أكدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أهمية حماية الملكية الفكرية في دعم الإبداع وتعزيز بيئة الابتكار، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف 26 أبريل من كل عام، مشددة على أن احترام حقوق المبدعين يمثل أساساً لازدهار الأفكار وتحويلها إلى إنجازات ملموسة.



وأوضحت الدائرة أن انتشار المنتجات المقلدة يضعف ثقة المستهلكين، وخاصة عند عدم القدرة على التمييز بينها وبين المنتجات الأصلية، الأمر الذي قد ينعكس على جودة المنتجات وسلامتها.

كذلك يؤدي التعدي على الحقوق إلى ضياع حقوق المبدعين، وحرمانهم من ثمرة أفكارهم واستثماراتهم، مؤكدة أن حماية الملكية الفكرية لا تقتصر على حفظ الحقوق فقط، بل تسهم في بناء بيئة حاضنة للإبداع، تعزز من ازدهار الأفكار وتدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة.

كما أشارت إلى أن كل فكرة إبداعية تقف خلفها جهود كبيرة تبدأ بحلم وشغف، ما يجعل حمايتها ضرورة لضمان استمرارية الابتكار، لافتة إلى أن التعدي على حقوق الملكية الفكرية ينعكس سلباً على مختلف القطاعات، ويحدّ من فرص تطوير الأفكار الجديدة في السوق.

وبينت أن غياب الحماية يؤدي إلى تقليل الحافز لدى المبدعين والمبتكرين، نتيجة الخوف من نسخ أعمالهم أو استخدامها دون إذن، ما يضعف من وتيرة الابتكار والتطوير.