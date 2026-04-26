أنظمة «كهرباء دبي» تكشف 3.7 ملايين تسرّب مائي بعد العداد

أسهمت الأنظمة الذكية المتقدمة، المدعومة ببنية تحتية رقمية متكاملة في هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، في رصد وتحليل بيانات الاستهلاك بشكل لحظي، ما مكّن الهيئة من اكتشاف 3.7 ملايين حالة تسرّب في توصيلات المياه بعد العداد لدى المتعاملين، والحد من هدر المياه، واكتشاف 66 ألف خلل و14168 حالة زيادة لأحمال، وذلك منذ إطلاق الخدمة حتى نهاية العام الماضي، وفقاً لبيانات التقرير المتكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2025.

خدمة

وأسهمت الخدمة في مساعدة المتعاملين على سرعة اكتشاف التسريبات أو العيوب في توصيلات المياه الخاصة بهم، ما يسمح لهم بإجراء الإصلاحات اللازمة بسرعة للحد من الهدر في المياه وبالتالي تقليل الطاقة اللازمة لتحلية وضخ المياه، ما يعكس نجاح البنية التحتية المتطورة للعدادات الذكية في إحداث نقلة نوعية في إدارة استهلاك المياه، وخاصة في ما يتعلق بالكشف المبكر عن التسريبات لدى المتعاملين والحد من الهدر، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على خفض الفاقد المائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وتحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز البنية التحتية المتطورة للعدادات الذكية ما يعكس مستوى الدقة والجاهزية العالية للأنظمة الذكية في التعامل مع التحديات التشغيلية بشكل استباقي، كما تعتمد الهيئة على تقنيات تحليلية متقدمة وأنظمة مترابطة تتيح مراقبة الاستهلاك على مدار الساعة، إلى جانب خدمات ذكية مثل إشعارات الاستهلاك المرتفع، التي تنبه المتعاملين فور تسجيل أي زيادة غير طبيعية، بما يساعدهم على التدخل السريع وإصلاح الأعطال قبل تفاقمها.

تحول رقمي

وتترجم جهود الهيئة الدور المحوري للتحول الرقمي في دعم استدامة الموارد المائية، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتحقيق مستويات أعلى من رضا المتعاملين، بما يتماشى مع رؤية دبي في تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. ولا تدخر الهيئة جهداً لمساعدة المتعاملين على الاكتشاف الفوري لأي تسريبات في التوصيلات الداخلية بعد العداد، بما يتيح لهم إصلاح التسريبات في توصيلات المياه بالاستعانة بفني متخصص، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للحد من الهدر، على الرغم من أن مسؤولية الهيئة تنحصر في ضمان كفاءة أنظمتنا قبل العداد والتأكد من عدم وجود أي خلل في التوصيلات الخارجية وإجراء الصيانة الدورية والاستباقية اللازمة.

وبحسب بيانات التقرير أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن نسبة تركيب عدادات المياه الذكية في دبي وصلت إلى 100%، وذلك استجابةً للطلب المتنامي على خدمات المياه، وبلغ عدد العدادات الذكية 1,159,933 عداداً بنهاية ديسمبر 2025، وفق أعلى المعايير الفنية ومعايير الجودة العالمية، حيث توفر العدادات الذكية للمتعاملين مزايا تتيح لهم التحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي دون الرجوع إلى الهيئة. وتلتزم بتحقيق استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 وضمان أعلى معدلات حماية البيئة والموارد جنباً إلى جنب مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية قوية. وإلى جانب تقنياتنا المبتكرة وشبكتنا الذكية المتطورة التي أتاحت لنا تسجيل أرقام قياسية عالمية وجعل نسبة الفاقد في شبكة مياه دبي من أدنى النسب عالمياً، نوفر للمتعاملين برامج وخدمات رقمية وعدادات ذكية تمكنهم من تعزيز كفاءة الاستهلاك بعد العداد.