1100 جيجاوات إنتاج «شمس دبي» من الكهرباء

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي الحرص على زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، وتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية، وتوظيف التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وحلول تخزين الطاقة لتعزيز كفاءة الإنتاج، وتوفير الطاقة النظيفة على مدار الساعة، وفي هذا السياق أسهمت مبادرة شمس دبي لتركيب الألواح الشمسية على الأسطح في إنتاج 1100 جيجاوات ساعة من الكهرباء، وذلك بحسب بيانات التقرير المتكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2025.

ولفتت الهيئة إلى أن مبادرة «شمس دبي» تهدف إلى تشجيع أصحاب المباني والمنازل لتركيب لوحات كهروضوئية على الأسطح لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطها بشبكة الهيئة. ويتم استهلاك الطاقة المنتجة محلياً داخل المبنى مع تصدير الفائض إلى شبكة الهيئة، بما يسهم في دعم رؤية دبي بأن تكون المدينة الأذكى والأكثر استدامة.

وأوضحت أن المبادرة ضمن برنامج إنتاج الطاقة المتجددة المتصلة بشبكة التوزيع في دبي، حيث تدعم هذه المبادرة الرائدة رؤية القيادة الرشيدة، لجعل دبي المدينة الأذكى في العالم، كما تدعم جهود الهيئة لتنويع مزيج الطاقة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لبناء مستقبل مستدام في دبي. ويندرج إطلاق المبادرة في إطار تطبيق قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (46) لسنة 2014، لتنظيم عملية ربط وحدات إنتاج الطاقة الكهروضوئية بنظام توزيع الطاقة في دبي.

وأشارت إلى أن مشاريع الهيئة المتكاملة نهج دبي القائم على الابتكار، وتوظيف التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الكفاءة وبناء منظومة طاقة نظيفة ومرنة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة، ورسم مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للجميع.