محمد بن راشد: بدعم محمد بن زايد.. أجندة الإمارات تمضي بفريق عمل موحّد وشعب يلتف حول قيادته

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأجندة التنموية لدولة الإمارات تمضي بدعم مباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبفريق عمل موحّد وشعب يلتف حول قيادته.. مشيراً سموه إلى أن الهدف المقبل هو جذب 1.3 تريليون درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام الستة المقبلة.

واستعرض سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X"، نتائج تصويت دولي جديد عكس الثقة العالمية المتزايدة في اقتصاد دولة الإمارات، حيث كشف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة بلغت 167 مليار درهم (45 مليار دولار) خلال عام مضى، مسجّلة نمواً لافتاً بنسبة 48% مقارنة بالعام السابق.

كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، متقدمة على معظم الاقتصادات الكبرى، ولا يسبقها في الترتيب سوى الولايات المتحدة.

وقال سموه في التدوينة: "في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات.. ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار) بنمو 48% عن العام الذي سبقه".

وأضاف سموه: "استحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة.. (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولار منها تتجه لدولة الإمارات) كما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة".

وقال سموه: "هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة باذن الله".

وأضاف: "لدينا أجندة تنموية واضحة رسمها محمد بن زايد.. ولدينا فريق عمل واحد ملتزم بتعليماته.. ولدينا شعب ملتف حول قيادته.. هذا هو سر نجاحنا".

وختم سموه: "رسالتنا من الإمارات: التنمية هي مفتاح الاستقرار.. والاقتصاد هو أهم سياسة".