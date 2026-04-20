117 ألف استفسار إلى «رماس كهرباء دبي» في 3 شهور

أجاب «رماس»، موظف هيئة كهرباء ومياه دبي الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية «تشات جي بي تي»، عن أكثر من 117 ألف استفسار، خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين، عبر قنوات التواصل المختلفة، التي توفرها الهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «يعتمد «رماس» على أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي لتوليد استجابات في الوقت الفعلي عن طريق استخراج المعلومات ذات الصلة مباشرة من محتوى موقع الهيئة الإلكتروني». وأضاف: «تعامل «رماس» مع 12.8 مليون استفسار منذ إطلاقه في عام 2017 حتى نهاية عام 2025، عبر مختلف قنوات التواصل التابعة للهيئة».

ويتوفر «رماس» على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون، وروبوتات الهيئة، إضافة إلى منصة «واتساب بزنس» على الرقم 046019999.

ويمتاز «رماس» المدعوم بتقنية «تشات جي بي تي» بقدرته الفائقة على التفاعل مع المستخدمين، وفهم احتياجاتهم واستفساراتهم بطريقة أفضل، إلى جانب التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين وتحليلها بناء على المعطيات والبيانات المتوفرة، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة، والرد بشكل دقيق وفوري، كما يقوم «رماس» إضافة إلى تقديم المعلومات، بتزويد المتعامل برابط الخدمة لاستكمال الإجراءات، ويقدم أيضاً خيار تقييم الإجابة لتحسين آلية التعلم الذاتي لتوفير المعلومات بشكل أفضل للمتعاملين. ومنذ توفير الهيئة موظفها الافتراضي «رماس» المعتمد على الذكاء الاصطناعي للمتعاملين في عام 2017 واصلت الهيئة جهودها في تطوير ودعم إمكاناته، بهدف تعزيز تجربة كل المعنيين.