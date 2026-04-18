«كهرباء دبي»: 6.91 % نمو متوسط الطلب اليومي على المياه المحلاة في 2025

كشفت بيانات التقرير المتكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2025، أن متوسط الطلب اليومي على المياه المحلاة بلغ 442.478 مليون جالون يومياً، مقارنة بـ 413.865 مليون جالون يومياً في عام 2024، بزيادة قدرها 6.91 %.

وأوضح التقرير أنه تم تسجيل ذروة الطلب اليومي على المياه المحلاة في 25 أغسطس 2025، حيث بلغت 486.754 مليون جالون، بزيادة قدرها 6.96 % مقارنة بعام 2024.

وبين التقرير أنه على المستوى الشهري، وصل متوسط الطلب الذروي على المياه المحلاة إلى 476.78 مليون جالون يومياً خلال شهر أغسطس 2025، بزيادة قدرها 7.2 % مقارنة بالعام السابق.

كما بلغ متوسط ذروة الطلب الشهري 447 مليون جالون يومياً في الشهر ذاته، بزيادة مماثلة قدرها 7.2 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وبلغ إجمالي كمية المياه المسحوبة من مياه البحر خلال العام الماضي نحو 6,372.86 ملايين متر مكعب، في حين بلغ إجمالي كمية المياه المسحوبة من آبار الهيئة 421.77 مليون جالون (ما يعادل 1.917 مليار لتر).

وتتبنى الهيئة التصميم الأمثل لمحطات تحلية المياه عبر استخدام نظام هجين، يتم فيه إنتاج المياه باستخدام عدة تقنيات، مثل التحلية عبر التقطير الومضي متعدد المراحل والتناضح العكسي.

مما يضمن أعلى كفاءة على المدى الطويل وبأقل التكاليف، ويعزز القدرة الإنتاجية ورفع الكفاءة التشغيلية.

كما تلتزم الهيئة بتوفير إمدادات المياه إلى جميع المتعاملين، ومواكبة النمو المتسارع لإمارة دبي وازدياد الطلب على المياه.

ووصلت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة لدى الهيئة إلى 495 مليون جالون يومياً خلال عام 2025.

وتماشياً مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى فصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء، تعتمد جميع التوسعات المستقبلية في إنتاج المياه على تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي (SWRO) باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

ويسهم هذا النهج في تعزيز كفاءة الطاقة والحد من الأثر البيئي عبر عمليات إنتاج المياه.