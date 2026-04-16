"دبي للتطوع" تسجل مليوني ساعة خلال 2025

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن منصة دبي للتطوع واصلت تحقيق إنجازات نوعية خلال عام 2025، مسجلة أكثر من مليوني ساعة تطوعية، في انعكاس واضح لتعزيز ثقافة التطوع والتكافل المجتمعي، جاء ذلك خلال مداخلة معاليها عن بعد ضمن الجلسة الحوارية بعنوان "الأثر الجماعي: دور مؤسسات النفع العام في التكافل المجتمعي" والتي عقدت على هامش حفل إطلاق صندوق تمكين مؤسسات النفع العام، والتي تناولت أهمية تكامل الجهود المؤسسية وتعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في تحقيق أثر مستدام وشامل.