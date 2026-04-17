«الهلال الأحمر الإماراتي».. عطاء يتحدى الأزمات

العمل الإنساني في الدولة نهج راسخ ومستدام

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عملياتها الإغاثية والإنسانية بكفاءة عالية دون أي تأثر، رغم الاعتداءات الإيرانية الإرهابية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات، وأظهرت مؤشرات الهيئة استمرار جهود المحسنين في دعم الحالات المرضية مع تصاعد ملحوظ خلال شهر رمضان المبارك.

وفي مشهد يعكس صلابة المجتمع الإماراتي وتمسكه بقيم العطاء لم تتوقف مساهمات المواطنين والمقيمين بل واصلت تدفقها لدعم المرضى والمحتاجين، بما يعزز من مكانة الدولة كأحد أبرز الداعمين للعمل الإنساني على المستوى الدولي.

وأكدت الهيئة أن مختلف قنوات التبرع التابعة لها سواء عبر مواقع جمع التبرعات أو المنصات والخدمات الإلكترونية واصلت عملها بصورة طبيعية على مدار الساعة دون تسجيل أي أعطال أو تأثيرات نتيجة الأحداث الأخيرة، ما يعكس جاهزية البنية التحتية الرقمية وكفاءة منظومة العمل الإنساني في الدولة.

وأشارت الإحصائيات الصادرة عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى أن مساهمات المتبرعين منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، أسهمت في علاج وإنقاذ حياة 20 ألفاً و94 إنساناً من مختلف جنسيات العالم، بمعدل يقارب 200 مريض يومياً، وهو ما يعكس حجم التأثير الإيجابي للتبرعات واستدامة العمل الإنساني الإماراتي.

ولفتت الهيئة إلى أن دخول شهر رمضان المبارك شكّل عاملاً رئيسياً في مضاعفة معدلات التبرع، حيث يتسابق أفراد المجتمع خلال هذا الشهر الفضيل إلى تقديم الصدقات والزكاة، ما يعزز من قدرة الجهات الإنسانية على توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى أعداد أكبر من المستفيدين.

ويجسد هذا التفاعل المجتمعي الواسع ثقافة العطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي، والتي تستند إلى قيم التضامن والتكافل الإنساني، وتترجم توجيهات القيادة الرشيدة في مد يد العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجغرافيا.

كما يعكس استمرار تدفق التبرعات رغم التحديات نجاح منظومات الدفاع الإماراتي في استمرارية الحياة الطبيعية في الدولة من جهة، ومستوى الوعي المجتمعي بأهمية العمل الإنساني، ودور كل فرد في الإسهام في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة حياة المرضى والمحتاجين، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية المتزايدة عالمياً من جهة أخرى.

وشدد الهلال الأحمر الإماراتي على التزامه بمواصلة أداء رسالته الإنسانية، وتعزيز استجابته للاحتياجات العاجلة، من خلال تنفيذ البرامج الصحية والإغاثية، وتقديم الدعم اللازم للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج عاجل، بالتعاون مع شركائه محلياً ودولياً.

ويؤكد هذا الأداء المتواصل أن العمل الإنساني في دولة الإمارات ليس مجرد استجابة ظرفية، بل هو نهج راسخ ومستدام، يزداد قوة وتماسكاً في مواجهة التحديات، ويعكس صورة مشرقة لدولة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتواصل دورها الريادي في نشر قيم الخير والعطاء على مستوى العالم.