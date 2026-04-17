3.7 ملايين معاملة رقمية لمتعاملي «كهرباء دبي» خلال 3 أشهر

أنجز متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 3.7 ملايين معاملة مقارنة مع أكثر من 3.5 ملايين معاملة في الربع الأول لعام 2025.

وتعكس هذه الأرقام حجم الإقبال المتزايد على القنوات الرقمية وكفاءة البنية التحتية الرقمية التي تعتمدها الهيئة في تقديم خدماتها.

حيث تُبرز هذه الأرقام التحول الرقمي المتسارع لدى المتعاملين، وذلك تأكيداً على موثوقية وكفاءة المنظومة الخدمية الرقمية للهيئة.

سعيد الطاير: كفاءة المنظومة الرقمية للهيئة جعلتها الخيار الأول والأكثر موثوقية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: شهد الربع الأول من عام 2026 زيادة قدرها 5.71 % مقارنة بالربع الأول من 2025.

وتضمنت هذه المعاملات ما يزيد على 548 ألف معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأكثر من 1.3 مليون معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، إلى جانب ما يفوق 1.8 مليون معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها.

وأضاف: يعود هذا الارتفاع إلى استراتيجية الهيئة في تعزيز الشراكات الرقمية مع القطاع المصرفي ومنصات الدفع الذكية، وتطوير تجربة المستخدم عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في التطبيق والموقع الإلكتروني.

وقد أسهمت هذه الحلول في تقديم خدمات تتسم بالسرعة والأمان الفائق، مما رسخ ثقة المتعاملين في كفاءة المنظومة الرقمية للهيئة وجعلها الخيار الأول والأكثر موثوقية لإنجاز معاملاتهم بسلاسة.

وأشار إلى أكثر الخدمات التي يقوم بتنفيذها المتعاملون عبر قنوات الهيئة الرقمية تشمل شحن المركبات الكهربائية، وتشغيل الكهرباء / المياه. والاستجابة للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه عبر خاصية الاستجابة الذكية، خدمات إصدار شهادة أهلية لسياسة الطاقة الصديقة للصناعة D33، وخدمة سداد الفواتير.

كما أن هناك العديد من الخدمات الأخرى التي استفاد المتعاملون من تنفيذها رقمياً، مثل تتبع الطلبات مع تسجيل الدخول، والتعرف على دليل خدمات الهيئة وبنود ميثاق سعادة المتعاملين. ويشهد إنجاز هذه الخدمات عبر القنوات الرقمية إقبالاً متزايداً لما يوفره من سرعة وفاعلية.

وأوضح معالي سعيد الطاير، أن الهيئة توفر العديد من قنوات تسديد الفواتير، لتسهيل حياة المتعاملين وتوفير وقتهم وجهدهم، وتشمل هذه القنوات: الموقع الإلكتروني الهيئة، وتطبيق الهيئة الذكي، وتطبيق دبي الآن (DubaiNow)، وأكثر من 20 بنكاً، إضافة إلى أجهزة الإيداع النقدي (CDM – مثل ENBD)، وتطبيق Empay، وأكشاك إيبكو / إينوك، وصناديق الدفع في إيبكو / إينوك، وكشك اتصالات، وإي آند (e&).

وقال معاليه، إن الهيئة حققت خلال الربع الأول من العام الحالي مستويات متقدمة في التبني الرقمي، حيث بلغت نسبة التبني الرقمي لخدماتها 99.64 %، ما يعكس نجاح جهودها في تبسيط الإجراءات وتسهيل رحلة المتعاملين، إلى جانب توفير الوقت والجهد عليهم.

كما يجسّد هذا الإنجاز فاعلية توظيف الأنظمة والتقنيات الحديثة في تقديم خدمات تتسم بالسرعة والدقة والكفاءة العالية، حيث تُعد الهيئة سبّاقة محلياً وعالمياً في تبنيها لمفهوم الخدمات الرقمية المتكاملة، وفي مجال إدارة وتحسين تجربة المتعاملين الرقمية؛ من حيث توافرية الخدمات المقدمة وجودتها.