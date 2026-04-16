دبي تتخطى التحديات بنسب إنجاز استثنائية لمشاريع البنية التحتية

في مشهد يعكس صلابة النهج التنموي الذي تنتهجه دبي، وقدرته على التكيف مع مختلف التحديات، واصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وترسية مناقصاتها وفق الجداول الزمنية المعتمدة، دون تباطؤ أو تأخير، رغم الظروف الإقليمية الاستثنائية التي شهدتها المنطقة.

فعلى مدار 40 يوماً من التوترات الناتجة عن الاعتداءات الإيرانية السافرة، لم تتأثر وتيرة العمل، بل استمرت عجلة التنمية بالدوران بثبات وثقة، مدفوعة برؤية قيادية تضع استمرارية الإنجاز في صميم أولوياتها، وتؤمن بأن التنمية مسار متواصل لا يتوقف.

ويعكس حجم مشاريع البنية التحتية التي أنجزتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي وافتتحتها، إلى جانب المناقصات التي تم ترسيتها، والالتزام بتشغيل مشاريع نوعية مثل مركبات الأجرة ذاتية القيادة في مواعيدها المحددة مسبقاً خلال الفترة الماضية.

والتي رصدت «البيان» جانباً منها، دلالة عميقة على متانة منظومة العمل واستمراريتها، وعلى قدرة الإمارة على الحفاظ على اتساق مسارها التنموي دون تأثر بالمتغيرات الطارئة، كما يعكس حجم الإنجاز نضجاً مؤسسياً في إدارة دورة المشروع بكامل مراحلها، من التخطيط والترسية وصولاً إلى التنفيذ والتشغيل.

ويجسد نجاح استمرارية تنفيذ المشاريع وفق الخطط الزمنية المعتمدة خلال الفترة الماضية كفاءة مؤسسات دبي في إدارة الأزمات، وامتلاكها رؤية استشرافية متقدمة تتجاوز منطق التعامل مع التحديات إلى استباقها واحتوائها ضمن أطر تشغيلية مرنة.

72 %

وتتجلى هذه المنظومة المتكاملة بوضوح في أبرز المشاريع التي تم تنفيذها وافتتاحها على أرض الواقع خلال الـ 40 يوماً الماضية، حيث افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جسرين رئيسيين ضمن مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل.

وهو جزء من مشروع تطوير محور الشيخ راشد، الذي يسهم في ربط شارع الأصايل بشارع الخيل مروراً بشارع نادي الوصل، ويخدم الجسر الأول الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل باتجاه شارع نادي الوصل.

فيما يخدم الجسر الثاني الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل بالاتجاه إلى شارع الخيل ومنها إلى معبر الخليج التجاري، لترتفع بذلك نسبة الإنجاز الإجمالي من المشروع إلى 72%.

كما أنجزت الهيئة أعمال تطوير الطرق في منطقة ند الشبا 3، شملت رصف الطرق الداخلية بطول 2 كيلومتر، وتنفيذ العلامات الأرضية، وتوفير مواقف للمركبات، إلى جانب تركيب 50 وحدة إنارة ولوحات إرشادية مرورية، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وخدمة مرتادي المدارس والمرافق الحيوية المحيطة، وبالتالي الارتقاء بجودة التنقل للسكان في المنطقة وإمارة دبي على وجه العموم.

وبالإضافة إلى ذلك أرست الهيئة عقد المرحلة الأولى من مشروع المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة (دبي ووك )، في منطقة الراس، وتشمل تنفيذ مسار الراس التاريخي بطول 12 كيلومتراً من مسارات المشاة، و5 كيلومترات من مسارات الدراجات الهوائية، وإعادة تأهيل 10 مساحات فنية، بالتنسيق مع هيئة الثقافة والفنون وبمشاركة فنانين إماراتيين ومحليين.

وأعلنت الهيئة عن فتح المجال للتوسع في ترخيص مراكز جديدة للفحص الفني وتسجيل المركبات في 3 مواقع حيوية بالإمارة، هي: ديرة، وبر دبي ومدينة محمد بن راشد.

وذلك وفقاً للمعايير والاشتراطات التنظيمية المعتمدة، إلى جانب بدء التشغيل التجاري لخدمة التاكسي ذاتي القيادة للجمهور في منطقتي أم سقيم وجميرا في الموعد مسبقاً، وذلك بالشراكة مع شركة (أبولو جو)، وشركة وي رايد (ناسداك: WRD) المتخصصة عالمياً في تقنيات القيادة الذاتية، وذلك ضمن جهود الإمارة في تبني حلول التنقّل الذكي.

كما أنجزت الهيئة 13 مساراً للدراجات الهوائية ضمن خطة تنفذ حالياً، تشمل 15 مساراً بطول 162 كيلومتراً، لتوفر شبكة مسارات تربط من المسارات القائمة في منطقة الخوانيج إلى منطقة الممزر، ومن منطقة الورقاء إلى سيح السلم، ومن المركز المالي إلى منطقة جميرا.

فيما تستمر الأعمال لاستكمال تنفيذ جسور للمشاة والدراجات الهوائية والتي تعد الأكبر في الإمارة، منها جسر على شارع الشيخ محمد بن زايد، يربط مسار الخوانيج وصولاً لشاطئ الممزر، وآخر على شارع دبي ـ العين، يربط بين مسار سيح السلم بالمسار في منطقة الورقاء والخوانيج.

وجسر على شارع الشيخ زايد، يربط مسار الدراجات الهوائية في منطقة الصفوح وجميرا، بمسار الدراجات على شارع حصة، وجسر على شارع الخيل، يربط دبي هيلز بمسار الدراجات على شارع حصة ومول الإمارات، وسيجري افتتاح جميع المسارات خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026.

جودة الأرصفة

وإلى جانب ذلك أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بدء تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل للأرصفة بإمارة دبي بإجمالي مساحة 90 ألف متر مربع وفقاً لخطط الصيانة الوقائية المعتمدة خلال العام 2026.

والتي يأتي في إطار التزام طرق دبي في تعزيز جودة الأرصفة وكفاءتها، والحفاظ على المظهر الحضاري، واستدامة الأصول وجودة الحياة بالإمارة.

وافتتحت الهيئة فرعاً جديداً، لمركز «المتكاملة»، لفحص وتسجيل المركبات في منطقة القصيص، وذلك في إطار توجّهات حكومة دبي وجهود الهيئة لتوفير وتبسيط الخدمات العامة المقدمة للمتعاملين في المنطقة والمناطق المجاورة لها.

كما أرست عقد تنفيذ ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات، بالشراكة مع القطاع الخاص، تقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من 210 آلاف متر مربع، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 490 شاحنة ومركبة ثقيلة.

وباشرت الهيئة تنفيذ أعمال إنارة الطرق في منطقتي النهدة الأولى والثانية، إلى جانب تنفيذ مشروعات مماثلة في منطقة هور العنز، كما تضمنت الأعمال تنفيذ مجموعة من التحسينات المرورية على شارع سيح السلم بالقرب من قاعة أفراح الليسيلي، بهدف رفع كفاءة الحركة المرورية في المنطقة وتقليل زمن الرحلات.

وبالإضافة إلى ذلك بدأت الهيئة تنفيذ تحسينات مرورية في منطقة الجداف باتجاه شارع الشيخ راشد بالقرب من نادي ضباط شرطة دبي، إضافة إلى توسعة منحدر عند تقاطع شارع دبي–العين مع شارع الهباب باتجاه دبي.

بدء التشغيل التجاري لخدمة التاكسي ذاتي القيادة للجمهور في أم سقيم وجميرا

افتتاح جسرين رئيسيين ضمن مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل

إنجاز حزمة من أعمال تطوير الطرق في منطقة ند الشبا 3