دبي تتخطى التحديات بنسب إنجاز استثنائية لمشاريع البنية التحتية

فعلى مدار 40 يوماً من التوترات الناتجة عن الاعتداءات الإيرانية السافرة، لم تتأثر وتيرة العمل، بل استمرت عجلة التنمية بالدوران بثبات وثقة، مدفوعة برؤية قيادية تضع استمرارية الإنجاز في صميم أولوياتها، وتؤمن بأن التنمية مسار متواصل لا يتوقف.
والتي رصدت «البيان» جانباً منها، دلالة عميقة على متانة منظومة العمل واستمراريتها، وعلى قدرة الإمارة على الحفاظ على اتساق مسارها التنموي دون تأثر بالمتغيرات الطارئة، كما يعكس حجم الإنجاز نضجاً مؤسسياً في إدارة دورة المشروع بكامل مراحلها، من التخطيط والترسية وصولاً إلى التنفيذ والتشغيل.
ويجسد نجاح استمرارية تنفيذ المشاريع وفق الخطط الزمنية المعتمدة خلال الفترة الماضية كفاءة مؤسسات دبي في إدارة الأزمات، وامتلاكها رؤية استشرافية متقدمة تتجاوز منطق التعامل مع التحديات إلى استباقها واحتوائها ضمن أطر تشغيلية مرنة.
وهو جزء من مشروع تطوير محور الشيخ راشد، الذي يسهم في ربط شارع الأصايل بشارع الخيل مروراً بشارع نادي الوصل، ويخدم الجسر الأول الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل باتجاه شارع نادي الوصل.
فيما يخدم الجسر الثاني الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل بالاتجاه إلى شارع الخيل ومنها إلى معبر الخليج التجاري، لترتفع بذلك نسبة الإنجاز الإجمالي من المشروع إلى 72%.
وبالإضافة إلى ذلك أرست الهيئة عقد المرحلة الأولى من مشروع المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة (دبي ووك )، في منطقة الراس، وتشمل تنفيذ مسار الراس التاريخي بطول 12 كيلومتراً من مسارات المشاة، و5 كيلومترات من مسارات الدراجات الهوائية، وإعادة تأهيل 10 مساحات فنية، بالتنسيق مع هيئة الثقافة والفنون وبمشاركة فنانين إماراتيين ومحليين.
وذلك وفقاً للمعايير والاشتراطات التنظيمية المعتمدة، إلى جانب بدء التشغيل التجاري لخدمة التاكسي ذاتي القيادة للجمهور في منطقتي أم سقيم وجميرا في الموعد مسبقاً، وذلك بالشراكة مع شركة (أبولو جو)، وشركة وي رايد (ناسداك: WRD) المتخصصة عالمياً في تقنيات القيادة الذاتية، وذلك ضمن جهود الإمارة في تبني حلول التنقّل الذكي.
فيما تستمر الأعمال لاستكمال تنفيذ جسور للمشاة والدراجات الهوائية والتي تعد الأكبر في الإمارة، منها جسر على شارع الشيخ محمد بن زايد، يربط مسار الخوانيج وصولاً لشاطئ الممزر، وآخر على شارع دبي ـ العين، يربط بين مسار سيح السلم بالمسار في منطقة الورقاء والخوانيج.
وجسر على شارع الشيخ زايد، يربط مسار الدراجات الهوائية في منطقة الصفوح وجميرا، بمسار الدراجات على شارع حصة، وجسر على شارع الخيل، يربط دبي هيلز بمسار الدراجات على شارع حصة ومول الإمارات، وسيجري افتتاح جميع المسارات خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026.
جودة الأرصفة
والتي يأتي في إطار التزام طرق دبي في تعزيز جودة الأرصفة وكفاءتها، والحفاظ على المظهر الحضاري، واستدامة الأصول وجودة الحياة بالإمارة.
كما أرست عقد تنفيذ ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات، بالشراكة مع القطاع الخاص، تقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من 210 آلاف متر مربع، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 490 شاحنة ومركبة ثقيلة.
وبالإضافة إلى ذلك بدأت الهيئة تنفيذ تحسينات مرورية في منطقة الجداف باتجاه شارع الشيخ راشد بالقرب من نادي ضباط شرطة دبي، إضافة إلى توسعة منحدر عند تقاطع شارع دبي–العين مع شارع الهباب باتجاه دبي.