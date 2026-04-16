«النهضة النسائية بدبي» تزف 16 عريساً وعروساً

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، احتفت جمعية النهضة النسائية بدبي بتنظيم النسخة الـ31 من العرس الجماعي.

حيث زفت 16 عريساً وعروساً في أجواء مفعمة بالسعادة ضمن مبادرة «زفة حراير»، وذلك في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي، وسط حضور عائلي ومجتمعي عكس عمق هذه المبادرة الإنسانية المستدامة.

وجاءت هذه المناسبة لتؤكد أن الفرح في دبي لا يتوقف، وأن قيم التلاحم المجتمعي قادرة على تجاوز مختلف التحديات. وأوضحت خولة النابودة، نائب رئيس جمعية النهضة النسائية بدبي، أن إقامة هذه النسخة تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة.

مؤكدة أن دبي، بفضل قيادتها الرشيدة، قادرة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، والاستمرار في إسعاد شعبها، في ظل ما تنعم به من أمن وأمان واستقرار، وبينت أن «زفة حراير» أسهمت في تزويج 613 شاباً وشابة منذ إطلاقها.

وأضافت أن ما تحققه الدولة من طمأنينة للمواطنين والمقيمين هو نتيجة جهود متواصلة من القيادة الحكيمة، ودور كبير تقوم به القوات المسلحة في حماية الوطن وصون مكتسباته.

وأكدت النابودة أن هذه النسخة تميزت بتركيزها على قيمة الاستقرار الأسري، تماشياً مع توجهات «عام الأسرة»، مشيرة إلى أن العرس الجماعي لا يقتصر على دعم الزواج فقط، بل يسهم في بناء أسر مستقرة تعد نواة مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات.

ويعد العرس الجماعي الذي تنظمه الجمعية من المبادرات المجتمعية الرائدة التي تهدف إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، إلى جانب ترسيخ قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.

وبينما ارتسمت الابتسامة على وجوه العرسان وذويهم، بدت الرسالة الأعمق لهذا الحدث واضحة وهي أن دبي، بقيادتها ورؤيتها، قادرة على أن تصنع الفرح حتى في أصعب الظروف، وأن الاستثمار في الأسرة يظل حجر الأساس لبناء مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً.

وفي السياق ذاته، أكدت عفراء مبارك الحاي، المشرف العام على العرس الجماعي في جمعية النهضة النسائية بدبي، أن هذه المبادرة تمثل أحد أبرز المشاريع المجتمعية المستدامة التي تحرص الجمعية على تطويرها عاما بعد عام.

مشيرة إلى أن العرس الجماعي لا يقتصر على كونه مناسبة احتفالية، بل هو برنامج متكامل يهدف إلى دعم الشباب وتمكينهم من بدء حياتهم الأسرية على أسس مستقرة، من خلال تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الوعي بأهمية بناء أسرة متماسكة. وأضافت أن النسخة الحالية شهدت إقبالاً وتفاعلاً كبيرين، ما يعكس ثقة المجتمع بهذه المبادرة، ودورها في ترسيخ قيم التلاحم.