بتوجيهات حمدان بن محمد.. نادٍ جديد لـ«ذُخر» يعزز جودة حياة كبار المواطنين في الخوانيج

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، تم افتتاح الفرع الجديد لنادي «ذُخر» في منطقة الخوانيج، بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، في خطوة تعكس التزام دبي بتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، وترسيخ دورهم كشركاء فاعلين في المجتمع، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الغنية في دعم مسيرة التنمية.

عبدالله البسطي وحصة بوحميد وسعيد حارب وميثاء الشامسي

حضر الافتتاح معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وعضو اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي.

ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمع في هيئة تنمية المجتمع في دبي.

وتقود هيئة تنمية المجتمع جهود تطوير وتشغيل نادي «ذُخر»، الهادف إلى توفير بيئة متكاملة تعزز تفاعل كبار المواطنين مع المجتمع، وتتيح تبادل الخبرات والمعارف بين الأجيال، إلى جانب دعم رواد النادي وتمكينهم من مواصلة عطائهم عبر برامج وخدمات مبتكرة تشمل الأنشطة الثقافية، والرياضية، والصحية، والاجتماعية.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن التوسع في أفرع نادي «ذُخر» يُجسّد توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين كبار المواطنين وتعزيز دورهم الحيوي كشركاء في مسيرة التنمية.

مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس رؤية دبي الاستراتيجية التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها، وتؤكد مكانة كبار المواطنين كركيزة أساسية ومصدر إلهام في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

وقالت معاليها: «يمثّل ذُخر منصة متكاملة تعزز جودة حياة كبار المواطنين من خلال خدمات مبتكرة تدعم اندماجهم الفاعل في المجتمع، وتتيح لهم نقل خبراتهم ومشاركة معارفهم، بما يرسّخ دورهم كشريك أساسي ومصدر قيمة مضافة في مسيرة البناء والتقدم.»

وأضافت: «نؤكد أن الاستثمار في دعم كبار المواطنين وتهيئة أفضل الظروف لهم، له مردود إيجابي كبير على أكثر من صعيد؛ فهذا الاستثمار بكل ما يحمل من معانٍ سامية يسهم في الاستفادة من تجاربهم الثرية لتعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ القيم، ودعم التنمية المستدامة، بإثراء الحراك الاجتماعي وتعزيز التواصل والتكامل بين الأجيال».

مبادرات نوعية

ويأتي افتتاح الفرع الجديد ضمن المبادرات النوعية الداعمة لأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، بهدف بناء مجتمع متماسك وأسر مستقرة، وإعداد أجيال واثقة بقدراتها، متمسكة بهويتها، وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وتُعدّ أسرة المرحوم عبيد محمد عبدالله الحلو من الداعمين البارزين لنادي ذخر في منطقة الخوانيج، حيث أسهمت بشكل ملموس في دعم وتطوير خدماته وأنشطته الموجهة لكبار المواطنين.

وأكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، لـ«البيان»، أن افتتاح نادي «ذخر» في منطقة الخوانيج يأتي في إطار التزام الهيئة بتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، من خلال توفير بيئات مجتمعية متكاملة تدعم رفاههم وتمكنهم من مواصلة دورهم الفاعل في المجتمع.

وأوضحت أن الهيئة تعمل عبر هذه المبادرات على تطوير منظومة خدمات متكاملة ترتكز على احتياجات كبار المواطنين، بما يعزز اندماجهم الاجتماعي ويضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، مشيرة إلى أن نادي «ذخر» يشكّل منصة مجتمعية تفاعلية تسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي، وتقديم برامج نوعية في مجالات الصحة والثقافة والترفيه.

نقلة نوعية

وأكد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، رئيس فريق العمل الحكومي، أن المجلس لعب دوراً محورياً في تعزيز صحة أعضاء نادي «ذخر» من خلال تطوير القسم الرياضي وتزويده بأحدث الأجهزة الذكية المبرمجة، مشيراً إلى أن النسخة الثانية من النادي في منطقة الخوانيج شهدت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح أن هذه الأجهزة صُممت بما يتناسب مع الحالة الصحية والبدنية لكل عضو، حيث توفر برامج تدريبية مخصصة تسهم في تحسين اللياقة البدنية وتعزيز الصحة العامة، بما يواكب احتياجات فئة كبار المواطنين ويراعي خصوصيتهم الصحية.

وأشار إلى أن هذه الجهود انعكست بشكل ملموس على صحة الأعضاء، حيث شهد العديد منهم تحسنا ملحوظا، لا سيما في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي تراجعت أعراضها بشكل كبير، إلى جانب بروز قصص نجاح ونماذج ملهمة تعكس الأثر الإيجابي للمبادرة.

منصات متكاملة

وقال اللواء الدكتور علي سنجل، المستشار الصحي لشرطة دبي وقائد مشروع «ذخر» إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، إن أندية «ذخر» تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم رعاية كبار المواطنين، عبر تحويل هذه الأندية من أماكن للرعاية إلى منصات متكاملة للتمكين والمشاركة المجتمعية.

وأوضح أن «ذخر» يسهم في استدامة الهوية الوطنية للأسرة الإماراتية من خلال أنشطته وفعالياته المتنوعة، مشيراً إلى أن النادي، منذ انطلاقه في حديقة الصفا بدبي، حقق نتائج ملموسة في رفع مؤشرات جودة الحياة لهذه الفئة.

وأضاف أن اختيار الحدائق لإنشاء أندية «ذخر» جاء انطلاقاً من دورها الإيجابي في تعزيز الصحة النفسية، حيث توفر المساحات الخضراء بيئة محفزة ومريحة تسهم في تحسين المزاج العام، لافتاً إلى أن تصميم النادي جاء بشكل انسيابي يتيح تفاعل الأعضاء مع بعضهم البعض ومع مرافق النادي المختلفة.

