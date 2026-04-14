مشعل جلفار: «فخورين بالإمارات» تجسد التلاحم

أكد مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن حملة «فخورين بالإمارات» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل رسالة وطنية عميقة، وتجسد قيماً راسخة، تقوم على الانتماء والولاء والاصطفاف خلف القيادة الرشيدة في مختلف الظروف.

وأوضح أن توجيه سموه، يرسخ حقيقة أن قوة الإمارات تنبع من تلاحم شعبها ووحدة صفها في مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن الحملة تعزز الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن، وتكرّس قيم الوفاء والعمل المشترك، وحماية المكتسبات الوطنية.

وأضاف: «نفخر في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بأن نكون جزءاً من منظومة وطنية تعمل بروح الفريق لخدمة المجتمع وحماية أفراده، ونرى في هذه الحملة تقديراً للجهود الميدانية التي بُذلت خلال الفترة الماضية، ودافعاً لمواصلة أداء رسالتنا الإنسانية والوطنية بأعلى درجات الجاهزية والكفاءة».

وشدد على أن حماية الإمارات وصون وحدتها واجب وطني أصيل، أثبت أبناء الدولة والمقيمون قدرتهم على تحمله من خلال التكاتف في مواجهة الأزمات، مؤكداً أن علم الإمارات سيبقى رمزاً للعزة والإنجاز، وأن الحملة تعكس عمق الوفاء للقيادة، والانتماء الصادق للوطن.

جاهزية ميدانية متقدمة

ويترجم هذا التوجه الوطني، الدور الحيوي الذي تؤديه مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، من خلال حضورها الميداني واستجابتها السريعة، بما يجسد قيم الالتزام والانضباط، وروح الواجب في مختلف الظروف.

وتعكس مؤشرات الأداء وخطط الانتشار، مستوى الجاهزية التي رسختها دبي في إدارة الحالات الطارئة، حيث توفر المؤسسة 145 نقطة إسعافية ثابتة على مستوى الإمارة، ضمن خطة مستمرة لتعزيز التغطية وسرعة الاستجابة.

كما تعتمد المؤسسة على منظومة عمل متكاملة، قائمة على السرعة والكفاءة والاستباقية، مدعومة بتوزيع مدروس للنقاط الإسعافية، يرفع كفاءة الوصول إلى الحالات الحرجة، ويسهم في التدخل السريع لإنقاذ الأرواح.

وتبرز جاهزية إسعاف دبي خلال الفعاليات الكبرى والمواسم، حيث وفرت الإمارة ضمن خطة تأمين احتفالات رأس السنة 2025 نحو 224 نقطة إسعافية و593 مسعفاً، مع توزيع الفرق على المواقع الحيوية، بما يؤكد أن الجاهزية نهج مؤسسي مستدام، وليست ظرفية.

ويمتد دور المؤسسة إلى الإسهام ضمن منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع الحالات الطارئة والظروف الجوية الاستثنائية، بما يعزز سلامة المجتمع، ويرسخ كفاءة الاستجابة المشتركة.

وتسهم المؤسسة في نشر الوعي بالإسعافات الأولية والثقافة الوقائية، بما يمكّن أفراد المجتمع من التعامل الأولي مع الحالات الطارئة إلى حين وصول الفرق المختصة، ويعزز مفهوم الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح.

وفي مجملها، تعكس هذه الجهود مضامين حملة «فخورين بالإمارات»، من حيث الإخلاص في أداء الواجب، والجاهزية الميدانية، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يجعل من إسعاف دبي نموذجاً وطنياً، يجسد قيم الانتماء والمسؤولية في مختلف الظروف.