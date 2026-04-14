طرق دبي وجسورها تتوشح بألوان العلم

توشحت شوارع وجسور ومعالم دبي بألوان علم دولة الإمارات، استجابةً للدعوة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع العلم، تعبيراً عن الفخر بالوطن وتجديداً لقيم الولاء والانتماء، وترسيخ معاني الوحدة التي قامت عليها مسيرة الاتحاد، وتعزيز الفخر بالإنجازات الوطنية، وترسيخ الهوية الوطنية، وإبراز رمزية العلَم بوصفه عنواناً لوحدة الإمارات واعتزاز أهلها.

وامتدت مظاهر الاحتفاء لتشمل مختلف الطرق الرئيسة والمعالم الحيوية، حيث عملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تزيين الجسور والطرقات بألوان العلم، في لوحة حضرية نابضة بالحياة تعكس عمق الروح الوطنية في المجتمع.

ولم تقتصر المبادرة على التزيين التقليدي، بل تفاعلت اللوحات الإرشادية الإلكترونية المنتشرة على الطرق مع المناسبة، فتلألأت بألوان العلم، وتزينت بعبارات وطنية مثل «فخورين بالإمارات»، لتضفي بعداً تفاعلياً يعزز مشاعر الانتماء لدى مستخدمي الطريق.

ومع حلول المساء، ترتدي الجسور والطرقات حلة ضوئية ساحرة، حيث تنعكس ألوان العلم في مشهد بصري أخاذ يزين أفق الإمارة، في تناغم فني يعبر عن الفخر الوطني ويجسد روح الاتحاد، ويعكس هذا المشهد المتكامل تلاحم القيادة مع المجتمع، حيث تتحول الدعوات الوطنية إلى مبادرات حية يشارك فيها الجميع من مواطنين ومقيمين.

كما يبرز هذا الحدث حرص الجهات الحكومية على تحويل المناسبات الوطنية إلى تجارب بصرية وإنسانية مؤثرة، تلامس القلوب وتبقى راسخة في الذاكرة، وتعزز ارتباط الأفراد بقيم الوطن وهويته، وتؤكد صورة الإمارات كدولة قائمة على الوحدة والتكاتف والعمل المشترك.