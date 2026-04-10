موظفو «كهرباء دبي» يقدمون 7648 فكرة مبتكرة خلال 2025

تعد منصة «أفكاري» الإلكترونية الداخلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في هيئة كهرباء ومياه دبي قوة دافعة للابتكار والكفاءة، واستقبلت المنصة منذ إطلاقها في 2015 حتى نهاية العام الماضي 75.152 فكرة، وبلغ عدد الأفكار خلال عام 2025 التي استقبلتها المنصة 7.648 فكرة.

وأسهمت الأفكار المعتمدة في تحقيق وفورات مالية بلغت 17.086 مليون درهم، كما تم تنفيذ 581 فكرة خلال العام الماضي، في حين يجري العمل على تطوير وتنفيذ 1.377 فكرة أخرى ضمن خطط التحسين المستقبل، وذلك بحسب التقرير التكاملي لهيئة كهرباء ومياه دبي 2025.

وتحض الهيئة على تشجيع الموظفين على طرح الأفكار المبتكرة، التي تضمن التحسين المستمر، وترسيخ تنافسيتها محلياً وعالمياً، حيث تسهم منصة «أفكاري» الداخلية في تمكين الموظفين من تقديم مقترحات وأفكار مبتكرة، تهدف إلى تطوير العمليات التشغيلية وتعزيز الكفاءة، وتحقيق الوفورات المالية.

وتعمل الهيئة على تحويل الأفكار الجديدة إلى حلول عملية، وتحرص على تقدير مساهمات الموظفين من خلال مكافآتهم على مقترحاتهم النوعية، وهذا ما أسهم بشكل كبير في تعزيز ثقافة الابتكار داخل الهيئة، وتقديم الأفكار الإبداعية التي تستثمر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بغية تحقيق أعلى مستويات التوافرية والكفاءة والموثوقية في عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، واستمرار التطوير والتحسين في الهيئة، وتحقيق خططها التنموية، فضلاً عن تقديم خدمات ذات جودة عالمية، تتجاوز توقعات المستفيدين، وتعزز جودة حياتهم.

وزودت الهيئة موظفيها بالمساعد الذكي «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لتكون أول جهة حكومية في الإمارات تعتمد هذه التقنية الحديثة.

ومن خلال مجموعة من التعليمات الممنهجة، التي يقوم الموظفون بإدخالها، يرشد «وكيل كوبايلوت أفكاري» الموظفين حول كيفية تحليل الفكرة وتقييم الإيجابيات والسلبيات، وتحديد الأشخاص المعنيين والمستفيدين من الفكرة، وتقييم الجدوى، وبلورة الفكرة المبتكرة إلى أن تصبح جاهزة للتقديم.

وتلعب منصة «أفكاري» دوراً محورياً في إدارة الابتكار، وضمان التحسين المستمر لخدمات الهيئة والارتقاء بأدائها وكفاءتها، وخفض النفقات، وتعزيز تميز ها وريادتها عالمياً.