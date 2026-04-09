34 % زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء في دبي

تواصل إمارة دبي تسجيل ارتفاع ملحوظ في القدرة الإنتاجية للكهرباء، مدفوعة بجملة من العوامل الاقتصادية والسكانية، وذلك في ظل سعيها المستمر لمواكبة الطلب المتزايد، وتعزيز استدامة موارد الطاقة، وتنوع مصادرها، وأظهرت بيانات هيئة كهرباء ومياه دبي أن إجمالي القـدرة الإنتاجيـة المركبـة للكهرباء بلغـت 17,979 ميجـاوات بنهايـة عـام 2025، بينما بلغت القدرة الإنتاجية للهيئة في للكهرباء 13.417 ميجاوات في عام 2021، بزيادة قدرها 34 %، فيما بلغت القدرة الإنتاجية للمياه بنهاية 495 مليون جالون يومياً بنهاية عام 2025، مقارنة بــ 490 مليون جالون يومياً بنهاية عام 2021.

وكشفت بيانات الهيئة أن عدد حسابات الكهرباء لديها بلغ 1,281,367 حساباً بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 1,061,476 حساباً بنهاية عام 2021، بزيادة قدرها 20.71 %، كما بلغ عدد حسابات المياه 1,156,463 حساباً بنهاية عام 2025 مقارنة بـ 960,032 حساباً بنهاية عام 2021، بزيادة قدرها 20.46 %، وبلغ إجمالي عدد حسابات الكهرباء والمياه 2,437,830 حساباً بنهاية العام الماضي، مقارنة بــ 2,021,508 حسابات بنهاية عام 2021.

وتحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه لتلبية الطلب المتزايد، ومواكبة خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة، من خلال التخطيط الاستباقي، وتنفيذ مشاريع الطاقة وفق أحدث أدوات استشراف المستقبل، حيث تستند خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء إلى توقعات الطلب حتى عام 2030، مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي، الذي تشهده إمارة دبي، والذي يعتبر أبرز المحركات الرئيسية لزيادة الطلب على الكهرباء، خصوصاً أن دبي تحولت إلى مركز عالمي للأعمال والسياحة، ما أدى إلى توسع كبير في المشاريع التجارية والفندقية ومراكز التسوق. كما أسهم إطلاق مشاريع عمرانية ضخمة ومناطق سكنية جديدة في رفع الحاجة إلى بنية تحتية كهربائية متطورة قادرة على تلبية هذا الطلب المتزايد.

وتواكب دبي هذا النمو من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها للتحول نحو الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب توسيع القدرة الإنتاجية وتنويع مصادرها، لضمان استدامة الإمدادات.

أنظمة ذكية

وتعمل الهيئة على تعزيز البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والمياه في دبي من خلال تكامل أنظمة ذكية مترابطة، تعتمد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات ذاتية التشغيل، وتقنية البلوك تشين، وحلول تخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء، كما يتم العمل على تنفيذ مشاريع كبرى في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، دعماً لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني، بهدف الوصول إلى إنتاج 100 % من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

نهج استشرافي

وتعتمد الهيئة كهرباء ومياه دبي نهجاً استراتيجياً استشرافياً وقابلاً للتكيف، يضمن المواءمة المستمرة مع الأولويات الوطنية، والتطورات العالمية، والتوجهات الاقتصادية والتقنية، إضافة إلى توجهات الاستدامة الناشئة، انسجاماً مع الرؤى الطموحة طويلة الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، إذ إن استراتيجية الهيئة تخضع للمراجعة والتحديث بشكل منتظم، بما يضمن استمراريتها ومرونتها، وقدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأمد لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي ظل هذا النمو المتسارع يبرز أهمية التخطيط المستقبلي لقطاع الطاقة في دبي، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع الطلب وتحقيق الاستدامة، إذ تواصل الإمارة العمل على تطوير بنيتها التحتية، وتعزيز كفاءة الطاقة، لضمان تلبية احتياجاتها المستقبلية، ودعم مسيرتها التنموية.