65 % إنجاز مشروع تطوير دوار «دبي التجاري العالمي»

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير دوار مركز دبي التجاري العالمي بلغت 65%، مشيرة إلى أن العمل في المشروع يسير بوتيرة أسرع من البرنامج الزمني المعتمد، وذلك حرصاً من الهيئة على تسهيل حركة تنقل السكان.

وأوضحت الهيئة أن مشروع تطوير دوار المركز التجاري يعد أحد أهم التقاطعات الرئيسة في مدينة دبي، ويربط شارع الشيخ زايد بخمسة شوارع حيوية، هي شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع قصر زعبيل، وشارع المجلس، كما يعد جزءاً من مشروع يشمل أيضاً تطوير شارع المستقبل.

خفض الزمن

وبحسب الهيئة فإن المشروع سيسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للتقاطع، وخفض معدل التأخير من 12 دقيقة إلى 90 ثانية، وخفض زمن الرحلة للمرور المتجه من شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد من 6 دقائق إلى دقيقة واحدة، كما يخدم الكثير من المناطق التجارية والسكنية والتطويرية، أهمها مركز دبي التجاري العالمي، الذي يعد أكبر موقع للفعاليات والمعارض الدولية منذ أكثر من أربعين عاماً.

كما يخدم المشروع مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد مركزاً مالياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويخدم مناطق زعبيل والسطوة والكرامة والجافلية ومنخول وغيرها أيضاً، ويقدر عدد المستفيدين منه بأكثر من نصف مليون ساكن وزائر.

وذكرت الهيئة أنها افتتحت خلال الفترة الماضية، ضمن مراحل تطوير المشروع، ثلاثة جسور من أصل خمسة، من بينها الجسر الرئيسي على مستوى ثانٍ بطول 1000 متر، وبسعة مسارين، وطاقة استيعابية تصل إلى 3000 مركبة في الساعة، ويخدم هذا الحركة المرورية من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الشيخ خليفة بن زايد، وصولاً إلى منطقتي الكرامة وديرة، فيما لا تزال الأعمال مستمرة لتنفيذ جسرين إضافيين لخدمة الحركة المرورية من شارع الشيخ راشد وشارع المجلس باتجاه شارع الثاني من ديسمبر، على أن يتم افتتاحهما في أكتوبر المقبل.