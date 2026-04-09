«دبي للتمكين» يدعم 194 مستفيداً من رواد الأعمال المنزلية

كشفت هيئة تنمية المجتمع بدبي عن تحقيق برنامج «دبي للتمكين» نتائج لافتة في دعم رواد الأعمال المنزلية، حيث أسهم في تمكين 194 مستفيداً، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتعزيز ثقافة الإنتاجية والاستقلال الاقتصادي، وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة على مستوى الأفراد والأسر.

وأكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في الهيئة، أن البرنامج يشكل إحدى المبادرات الحيوية التي تستهدف تحويل المهارات الفردية إلى مشاريع إنتاجية قادرة على تحقيق دخل مستدام.

مشيرة إلى أن «دبي للتمكين» لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يمتد ليشمل التأهيل والتدريب والإرشاد، بما يضمن استمرارية المشاريع ونموها.

وأوضحت أن الهيئة نجحت، ضمن جهودها التوسعية، في تسجيل 35 أسرة منتجة جديدة في منطقة حتا، تمكنت من تحقيق إيرادات إجمالية تجاوزت 300 ألف درهم، ما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الأسر المنتجة عند توافر البيئة الداعمة، والبرامج التحفيزية المناسبة.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع التمكين، إن دعم الأسر المنتجة يمثل إحدى الركائز الحيوية لتعزيز الاستقرار الأسري والتنمية المجتمعية المستدامة، لما له من دور مباشر في تمكين الأسر اقتصادياً وتحويلها من فئات مستفيدة إلى عناصر منتجة تسهم بفاعلية في الاقتصاد المحلي.

وأضافت أن هذا التوجه يسهم في تعزيز قيم الاعتماد على الذات، وتنمية المهارات الفردية، وخلق مصادر دخل مستدامة تدعم تماسك الأسرة وتحسن جودة حياتها.

تدريب وتأهيل

وأوضحت أنه في هذا السياق تواصل هيئة تنمية المجتمع بدبي، بدعم وتوجيهات حكومة دبي، إطلاق مبادرات وبرامج نوعية تستهدف تمكين الأسر المنتجة، من خلال توفير التدريب والتأهيل، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، بما يعزز فرص نجاح مشاريعهم واستدامتها.

كما ينعكس هذا الدعم إيجاباً على المجتمع ككل، عبر تنشيط الاقتصاد المحلي، وتعزيز ثقافة الإنتاج والعمل الحر، وبناء مجتمع أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية بروح من الابتكار والمسؤولية.

وأضافت الشامسي أن البرنامج يركز على تمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهارات ريادة الأعمال، من خلال ورش تدريبية متخصصة في مجالات التسويق، وإدارة المشاريع، والتخطيط المالي.