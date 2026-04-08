«باركن» تطلق مبادرة لاسترداد رسوم المواقف دعماً للمشاريع الصغيرة في دبي

أطلقت شركة «باركن» مبادرة «مواقف لدعمكم» في دبي، ضمن توجه يستهدف تعزيز حضور المشاريع الصغيرة وتحفيز الإقبال عليها، من خلال تمكين المتسوقين من استرجاع رسوم المواقف العامة عند التسوق لدى المتاحر المشاركة.

وأوضحت الشركة أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو 2026، حيث يمكن للمتسوق استعادة قيمة رسوم المواقف بعد تحقيق حد أدنى من المشتريات داخل أحد المتاجر المنضمة، ما يشكل دافعاً عملياً لزيادة الحركة الشرائية، لا سيما في المناطق النشطة.

واستعرضت الشركة في منشور رقمي على حساباتها في وساىل التواصل الإجتماعي انضمام عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى المبادرة منذ انطلاقتها، من بينهم مطاعم ومتاجر متنوعة، في مؤشر على تفاعل القطاع مع الفكرة، مع خطط لتوسيع المشاركة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت «باركن» أن توفر المواقف وسهولة الوصول إليها يعدان من العوامل المؤثرة في قرارات الزوار، مشيرة إلى أن تجربة الوقوف المريحة قد تسهم بشكل مباشر في دعم نجاح الأنشطة التجارية.

وأشارت إلى أن الاستفادة من المبادرة تتم بخطوات بسيطة، تبدأ بركن المركبة في أحد المواقف القريبة من متجر مشارك، ثم إجراء عملية شراء تستوفي الشروط، ليتم بعدها تعويض رسوم المواقف، بما يخلق تجربة تسوق أكثر مرونة، و دعت الجمهور إلى التعرف على المتاجر المشاركة عبر العلامات التعريفية التي ستوضع على واجهاتها.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتعزيز بيئة الأعمال في دبي، عبر تقديم حلول مبتكرة تدعم قطاع التجزئة، خصوصاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف الأعباء على المتسوقين وتحفيز النشاط التجاري.

وفتحت «باركن» باب التسجيل المجاني أمام أصحاب المشاريع الراغبين في الانضمام إلى المبادرة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار سعيها المستمر لتطوير خدمات المواقف وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المحلي.