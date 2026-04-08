«كهرباء دبي»: 13.1 مليون طن خفض الانبعاثات عام 2025

أظهرت بيانات التقرير المتكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2025، أن الهيئة حققت خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 13.10 مليون طن في العام الماضي مقارنة بعام 2006 بفضل تعزيز الهيئة لكفاءة إنتاج الكهرباء والمياه عبر الابتكار والتطوير المستمر لمحطات الإنتاج، إضافة إلى اعتماد أحدث التقنيات في جميع المنشآت والمشاريع، والحرص على تطوير إجراءات التشغيل وعمليات الصيانة بشكل مستمر بهدف تحسين الكفاءة، بما يسهم في حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.

وتسهم الهيئة في دعم المسار الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إلى جانب تنفيذ استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية لتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50 % مع نهاية عام 2030. كما تركز الهيئة على تعزيز مكانة دبي العالمية في العمل المناخي من خلال تحويل التحديات إلى فرص، والاستفادة من آفاق النمو الاقتصادي المستدام التي يتيحها العمل المناخي وتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه.

وتحرص هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال تنفيذ مشاريع رائدة عالمياً في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، بما ينسجم مع رؤية دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة.

وتسعى الهيئة إلى دعم الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الشراكات المؤثرة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بهدف تحقيق تحول متكامل نحو الطاقة النظيفة، وبناء منظومة طاقة أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات وريادتها في دعم الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي.

وتواصل هيئة كهرباء ومياه دبي على ضوء التوسع المتواصل بعيد الأمد الذي تشهده دبي، تركيزها على ضمان توفير خدمات موثوقة ومستدامة لتلبية الطلب المستقبلي، لضمان تقديم خدمات وفق أعلى معايير الجودة والاعتمادية والكفاءة، وتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة دبي التنموية الطموحة.

وتضطلع الهيئة بدور محوري في دعم مسيرة النمو المستدام للإمارة من خلال تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للكهرباء والمياه، وتعزيز ريادتها في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة.