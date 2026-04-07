«دبي الإنسانية»: 14.6 مليون دولار مساعدات لـ 42 دولة في الربع الأول

أطلقت «دبي الإنسانية» خلال الربع الأول من العام شحنات مساعدات بقيمة تقارب 14.6 مليون دولار، استفادت منها 42 دولة حول العالم، حيث تنوعت هذه المساعدات لتشمل جميع المستلزمات الإنسانية الأساسية، بلغ حجمها الإجمالي 171 شحنة تم توزيعها عبر المنظمات الدولية.

وأظهر بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية أن القطاع الصحي استحوذ على النصيب الأكبر من المساعدات بقيمة نحو 5.3 ملايين دولار، تلاه قطاع المأوى بنحو 4.5 ملايين دولار، فيما بلغت قيمة الخدمات اللوجستية قرابة 1.9 مليون دولار، والحماية نحو 1.8 مليون دولار.

كما شملت المساعدات قطاع الاتصالات في حالات الطوارئ بأكثر من 526 ألف دولار، والمياه والصرف الصحي بنحو 235 ألف دولار، والأمن الغذائي بنحو 190 ألف دولار.

إضافة إلى قطاع التعليم الذي بلغ قرابة 87 ألف دولار. وجاءت غزة (عبر مصر) على رأس الدول الأكثر استفادة من المساعدات بنحو 3.6 ملايين دولار، تلتها سوريا بنحو 2 مليون دولار، بينما سجلت لبنان وموزمبيق قيمة مساعدات تقارب 1.5 مليون دولار لكل منهما خلال الفترة المذكورة.

وخلال الأسبوعين الماضيين، سيّرت «دبي الإنسانية» عبر صندوق الأثر الإنساني العالمي شحنات مساعدات إلى لبنان وغزة (عبر مصر) وأفغانستان، حملت 140 طن إغاثة. ويعد الصندوق أداة رئيسية لتعزيز الوقاية من الأزمات الإنسانية والاستعداد لها.