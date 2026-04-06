«كهرباء دبي»: «التوصيل السهل» توفّر خدمات ذكية لتسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أن مبادرة «التوصيل السهل» توفر باقة من التسهيلات الذكية التي تهدف إلى تبسيط رحلة المتعامل وتسريع تنفيذ المشاريع، وتعكس سعي الهيئة المستمر لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المتعاملين، وجاء إطلاقها كإحدى المبادرات المبتكرة ضمن أجندة خدمات 360، والتي تهدف إلى تقديم خدمات استباقية وسلسة ومتكاملة تربط بين خدمات تصاريح البناء وخدمات تعديل شبكات الكهرباء والمياه، ودعم استمرارية النمو السريع في دبي وفق الجداول الزمنية المعتمدة، من خلال تمكين المستثمرين والمطورين والمقاولين عبر دمج وتحسين مسارات توصيل الشبكات في الإمارة، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.

كفاءة

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن المبادرة ترتكز على تمكين المستثمرين والمطورين والمقاولين، عبر دمج وتحسين مسارات توصيل الشبكات، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وبأعلى مستويات الكفاءة.

وأضاف: تعمل مبادرة «التوصيل السهل» على إحداث نقلة نوعية في رحلة المتعامل، حيث تقوم الهيئة بشكل استباقي، وفور التحقق من طلب شهادة عدم الممانعة للبناء (NOC) والتأكد من وجود خدمات داخل قطعة الأرض، بإنشاء طلب تعديل شبكة الكهرباء والمياه نيابة عن المتعامل، مع إخطار المالك والاستشاري أو المقاول. ويشمل ذلك نقل عدادات الكهرباء والمياه، وخطوط الكهرباء، وأنابيب المياه، إضافة إلى نقل أو حماية الخطوط المتأثرة بأعمال دعم التربة.

مبادرة

وقال: بعد اكتمال تعديل الشبكة، يتم إصدار شهادة عدم الممانعة المعتمدة تلقائياً، دون أي تدخل إضافي من المتعامل، ما يضمن تجربة متكاملة وسلسة بأقل جهد ممكن، ويختصر مراحل كانت تستغرق وقتاً طويلاً في السابق، لافتاً إلى أن المبادرة تسهم بشكل مباشر في تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى، من خلال اختصار دورة العمل وربط خدمات البناء وتعديل الشبكات في مسار واحد متكامل، حيث لم يعد المستثمر أو المطور بحاجة لتقديم طلبات متعددة أو متابعتها، بل تتولى الهيئة تنفيذ الإجراءات بشكل استباقي، ما يضمن جاهزية المواقع في الوقت المناسب، ويمنح جميع الأطراف وضوحاً أكبر في الجداول الزمنية للمشاريع.

وأوضح معالي سعيد الطاير أن الهيئة عززت من كفاءة خدماتها عبر دمج توصيلات الكهرباء لأغراض التشطيب مع خدمة تشغيل الكهرباء والمياه المرتبطة بإصدار عقد إيجاري من مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، إلى جانب توحيد إجراءات السداد، بحيث يتم تفعيل الخدمة تلقائياً دون الحاجة لتقديم طلب منفصل، الأمر الذي يمكّن الشركات من بدء أعمالها التشغيلية بسرعة أكبر ودون تأخير.