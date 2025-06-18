مقر المؤثرين و«تيك توك» يطلقان أول معسكر تدريبي إقليمي

أطلق مقر المؤثرين بالتعاون مع «تيك توك» أول معسكر تدريبي إقليمي، وذلك في مقر المؤثرين بدبي، ويعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز» أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات.

وقالت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ومدير قمة المليار متابع، «إن المعسكر يستهدف 80 صانع محتوى، ويشمل محاور تدريبية عملية وليست نظرية بهدف تنمية مهاراتهم وإثراء محتواهم، وذلك بالتعاون مع خبراء وصناع محتوى في تيك توك التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستخدم».

وأضافت: «إن المعسكر التدريبي، الذي يستمر 5 أيام، يهدف إلى تزويد صناع المحتوى المبدعين بالمهارات والأدوات اللازمة لنجاحهم في الفضاء الرقمي، بالتركيز على مجالات التصوير والمونتاج وصناعة محتوى عالي الجودة، وأسلوب السرد القصصي والعديد من المهارات».

ويشكل المعسكر فرصة أمام صناع المحتوى لتجسيد أفكارهم الإبداعية، ابتداء من معرفة أساليب سرد القصص باحترافية، مروراً بتعلم تقنيات الإنتاج والمونتاج في الاستوديو، واستخدام تطبيق CapCut في إنتاج المحتوى، كما أن الخبراء من تيك توك سيشاركون تجاربهم وقصص نجاحهم ويستعرضونها أمام المشاركين بهدف تبادل الخبرات.

من جهتها، قالت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ومدير قمة المليار متابع: «يمثل تعاوننا مع تيك توك في تنظيم أول معسكر تدريبي من نوعه في الشرق الأوسط، خطوة نوعية تهدف إلى تمكين صناع المحتوى والمؤثرين من مهاراتهم الإبداعية، لصناعة محتوى هادف مبني على أسس إنتاجية قوية، تسهم في بناء اقتصاد إبداعي مستدام».

وأكدت أن المعسكر التدريبي يشكل منصة استثنائية تجمع بين المعرفة العلمية لخبراء تيك توك والتجارب العملية لأبرز صناع المحتوى والمبدعين في العالم العربي، لتأهيل جيل جديد من صناع المحتوى القادرين على إحداث تأثير حقيقي ونشر الإيجابية في المجتمعات.

وأضافت: «نحرص مع شركائنا على تصميم برامج تدريبية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، وتتيح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر مع رواد صناعة المحتوى، بما يمكنهم من تقديم رسائل اجتماعية وثقافية هادفة ومؤثرة، بما يعكس رؤيتنا في دعم وتمكين الموهوبين وتوسيع نطاق التأثير الإيجابي للمحتوى الرقمي في المنطقة».

وتمكن الموارد التي يوفرها المعسكر التدريبي لصناع المحتوى من تحرير الفيديو السريع عالي الجودة في عصر الفيديو القصير، ويختصر دورة الإنتاج، ويوفّر للجميع إمكانية الوصول للأدوات الاحترافية، كما يسهم المعسكر في اكتساب مهارات إبداعية تمكن صناع المحتوى من إنتاج محتوى هادف يدعم الاقتصاد الإبداعي في المنطقة.

ويستضيف المعسكر نخبة من مسؤولي وخبراء تيك توك ومسؤولي شركات متخصصة في صناعة المحتوى، بالإضافة إلى عدد من أهم صناع المحتوى في المنطقة، يستعرضون أمام المشاركين قصصهم ومهاراتهم وخطواتهم إلى النجاح، وكيف تمكنوا من تقديم محتوى هادف حقق ملايين المشاهدات.

وقالت كندة إبراهيم، المدير العام الإقليمي للعمليات في «تيك توك» بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان وجنوب آسيا: «تجسد شراكتنا مع مقر المؤثرين التزامنا المتواصل بدعم مجتمع المبدعين في الشرق الأوسط.

ونسعى من خلال المعسكر التدريبي إلى تزويد صناع المحتوى الناشئين بتدريب عملي وبالأدوات والتدريب والدعم اللازم لتجسيد أفكارهم على أرض الواقع في مجالات التصوير والتحرير وسرد القصص.. هدفنا من هذا المعسكر التدريبي هو مساعدة صناع المحتوى على التعبير عن أفكارهم وتطوير محتوى هادف يتيح لهم التفاعل مع جمهورهم بشكل أعمق وأكثر تأثيراً».