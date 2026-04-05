تنوع التصاريح.. دعم مستمر لاستدامة سوق العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تنوع تصاريح العمل في الإمارات يشكل إحدى الركائز الأساسية التي تدعم مرونة واستدامة سوق العمل، ويعكس رؤية استراتيجية متقدمة تهدف إلى تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية من التكيف مع المتغيرات المتسارعة، ومنح سوق العمل القدرة على ضمان استمرارية الأعمال في مختلف الظروف، بما يتيح للمنشآت مواصلة أنشطتها بكفاءة حتى في ظل التحديات والمستجدات.

وأوضحت الوزارة أن توفير 12 نوعاً من تصاريح العمل يمنح المنشآت مرونة عالية في إدارة مواردها البشرية، ويعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع مستويات الإنتاجية وتحفيز النمو وتوفير فرص عمل متنوعة، بما يعكس دورها كشريك فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ويساعد هذا التنوع على اختيار نوع التصريح الأنسب لطبيعة العمل، سواء كان دائماً أو مؤقتاً أو جزئياً، ما يسهم في تسريع عمليات التوظيف وتقليل الفجوات التشغيلية وتعزيز قدرة الشركات على الاستجابة الفورية لاحتياجات السوق دون التأثير على كفاءة الأداء أو جودة الإنتاج.

ويظهر هذا التنوع بشكل عملي من خلال تصاريح استقدام العمالة من خارج الدولة، التي تلبي احتياجات السوق من الخبرات المتخصصة، وتصاريح انتقال العمالة داخل السوق المحلي، التي تستفيد من الخبرات المتوفرة داخل الدولة وتقلل من تكاليف الاستقدام، بما يعزز استقرار سوق العمل. كما تسهم تصاريح العمل للأفراد المقيمين على إقامة ذويهم في توسيع قاعدة المشاركة في النشاط الاقتصادي واستغلال الطاقات البشرية المقيمة.

كما تتميز التصاريح المرنة مثل تصريح العمل المؤقت وتصريح المهمة بأهمية خاصة لدعم استمرارية الأعمال، إذ تمكن المنشآت من تنفيذ المشاريع قصيرة الأجل أو مواجهة الزيادات الموسمية في الطلب بكفاءة عالية دون الحاجة إلى التزامات طويلة الأمد. ويسهم تصريح العمل الجزئي في رفع كفاءة استغلال الموارد البشرية، عبر إتاحة الفرصة للعامل للعمل لدى أكثر من جهة، ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية ويزيد من ديناميكية السوق.

وفي إطار دعم استدامة سوق العمل على المدى الطويل، تسهم تصاريح العمل المخصصة لفئات الشباب والطلبة في بناء قاعدة مستقبلية مؤهلة من خلال توفير فرص التدريب والتشغيل المبكر، ما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، فيما تعزز تصاريح المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون جهود التوطين، ويسهم تصريح حاملي الإقامة الذهبية في استقطاب الكفاءات المتميزة والحفاظ عليها داخل الدولة. ويأتي تصريح العمل الحر كأحد أبرز مظاهر التطور في منظومة العمل، إذ يفتح المجال أمام الأفراد لممارسة أعمالهم بشكل مستقل وتقديم خدماتهم لعدة جهات، بما يعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، ويسهم في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص اقتصادية جديدة، بما يضمن سوق عمل مرناً ومستداماً قادراً على مواجهة التحديات وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.