مدينة إكسبو دبي.. مبادرات مبتكرة تحد من هدر الغذاء

في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والاستدامة، يبرز هدر الغذاء كإحدى أخطر القضايا العالمية التي تتطلب تدخلاً عاجلاً وحلولاً مبتكرة، إذ يُهدر سنوياً نحو مليار طن من الأغذية الصالحة للاستهلاك، ما يعادل قرابة خُمس إجمالي الغذاء المتاح للمستهلكين، الأمر الذي يخلّف تداعيات سلبية، تطال الإنسان والبيئة على حد سواء.

وتشير التقديرات إلى أن ما يقارب 60 % من هذا الهدر يحدث داخل المنازل، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين قطاعات خدمات الطعام وتجارة التجزئة. ويعكس ذلك تحديات متشابكة، تتعلق بكفاءة الإنتاج والتوزيع وأنماط الاستهلاك، ما يستدعي تبنّي نهج أكثر استدامة، يعزز الكفاءة، ويحد من الفاقد الغذائي.

تواصل مدينة إكسبو دبي ترسيخ دورها الريادي في قيادة التحول نحو الاستدامة، عبر تبنّي استراتيجيات شاملة، تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، والحد من النفايات في مختلف مرافقها.

وأكد أنتون سوتنيزوف مدير أول الاستدامة في مدينة إكسبو دبي، أن القضاء على هدر الطعام مسؤولية جماعية، مشدداً على أن دعم المبادرات والبرامج النوعية، يعكس أهمية التعاون والابتكار في بناء مستقبل يعيش فيه الإنسان بتناغم مع الطبيعة، دون الإضرار بها.

وفي خطوة عملية، تعمل المدينة على جمع مخلفات الطعام من المطاعم والفعاليات، وتحويلها إلى سماد عضوي، يسهم في تحسين جودة التربة، وتعزيز استدامتها، وذلك بدعم من شركة «ذا ويست لاب»، ومقرها دبي. وخلال عام 2025، جرى جمع أكثر من 75 ألف كيلوغرام من مخلفات الطعام، وتحويلها إلى سماد عضوي عالي القيمة، ما أسهم في تفادي انبعاثات غازات دفيئة تعادل أكثر من 87 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

كما تتبنى مدينة إكسبو دبي مجموعة من المبادرات الغذائية الهادفة إلى تقليل الهدر، من أبرزها إعادة توجيه الفائض الغذائي، وتحويله إلى منفعة، عبر إشراك المطاعم ومرافق الضيافة في مراقبة مستويات الاستهلاك وتقليص الفاقد.

وفي السياق ذاته، تتعاون المدينة مع المبادرة الوطنية «نعمة»، للحد من فقد وهدر الغذاء، من خلال تنفيذ مشاريع تجريبية، وتطوير حلول قابلة للتوسع، تستهدف إشراك مختلف فئات المجتمع في تغيير السلوكيات، وأنماط العمل عبر سلسلة القيمة الغذائية. كما تشجع هذه الجهود على الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، وتعزز ممارسات إعادة التدوير، بما يدعم تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات 2051.

وتؤكد المدينة التزامها بتوفير غذاء آمن ومغذٍ بطرق مستدامة، حيث وقّعت على تعهد «نعمة» لمعالجة فقد وهدر الغذاء، وتواصل تحفيز المجتمع للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2030 في هذا المجال.

أثر ملموس

وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة، إذ أسهمت إحدى مبادرات التعاون في إنقاذ أكثر من 15 ألف وجبة، بمتوسط ألف وجبة شهرياً، إلى جانب الحفاظ على أكثر من 7500 كيلوغرام من الطعام، وتوفير نحو 17 مليون لتر من المياه، فضلاً عن تقليل أكثر من 15 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وفي سياق متصل، عززت مدينة إكسبو دبي تعاونها مع تعاونية «ربط»، التي تقوم بدور حلقة الوصل بين المطاعم والمجتمعات المحتاجة. ويعمل برنامج «تيرازو» على جمع الفائض الغذائي من المطاعم والمقاهي داخل المدينة، وإعادة تعبئته في وجبات متكاملة، وفق أعلى معايير السلامة الغذائية، بالتعاون مع شركاء متخصصين في العمل الإنساني وسلامة الغذاء، قبل توزيعها على العمال في مختلف أنحاء المدينة.



