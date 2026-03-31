سعيد الطاير: منهجية مؤسسية لقياس الأثر المجتمعي

تعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي منهجية مؤسسية متكاملة لقياس أثر مبادراتنا المجتمعية، حيث يتم التخطيط للمبادرات مسبقاً، وفق مؤشرات أداء واضحة، تشمل آليات دقيقة لقياس النتائج، ومدى تحقيق الأهداف المرجوة.

ولدينا مجموعة من الأدوات لقياس الأثر، من بينها التقييم الميداني المباشر، وتحليل مؤشرات الأداء، ومواءمة النتائج مع المستهدفات الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تستند الهيئة إلى مؤشر سعادة المتعاملين والمجتمع الذي يقيسه برنامج دبي للتميز الحكومي.

حيث بلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 95 % خلال عام 2025. ويعد هذا المؤشر أحد أهم الأدوات التي تعتمدها الهيئة لتقييم جودة خدماتها، وتعزيز أثرها المجتمعي، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وسياسة «خدمات 360»، ويعكس التزام الهيئة بالمساهمة في تعزيز سعادة الأسرة والمجتمع في دولة الإمارات.

وأضاف يعكس «عام الأسرة 2026»، الذي يأتي امتداداً لـ«عام المجتمع 2025»، حرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخ منظومة القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على التلاحم والتكافل والمسؤولية المجتمعية، وتنشئة أجيال واعية وقادرة على مواصلة مسيرة التميز والريادة.

فالأسرة هي الحاضنة الأولى للقيم الوطنية، ومنبع الانتماء والعطاء، والركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع واستدامة التنمية، لافتاً إلى أن حرص هيئة كهرباء ومياه دبي، على ترجمة هذه التوجهات الوطنية إلى مبادرات نوعية، تعزز التلاحم الأسري والمجتمعي.

وترسّخ ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع استراتيجيتنا المؤسسية الهادفة إلى دعم جودة الحياة، وتعزيز سعادة المجتمع.

ومن أبرز المبادرات التي نفذتها الهيئة في هذا الإطار: شاركت الهيئة في المهرجان الرمضاني لأصحاب الهمم، الذي نظمه نادي دبي لأصحاب الهمم، بهدف تعريف أصحاب الهمم وأسرهم بمبادرات الهيئة وخدماتها الدامجة.

كما دعمت الهيئة مبادرة «تمكين العقول» التي أطلقها النادي، من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية في المهارات الرقمية والتقنية، إضافة إلى رعاية إحدى مبادرات جمعية النور، عبر توفير أجهزة بصمة العين، بما يسهّل تواصل الطلبة من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الحركية والسمعية.

وتعمل الهيئة حالياً على إطلاق عدد من المبادرات الأخرى خلال عام الأسرة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الأسرة في المجتمع، وتعزيز دورها في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.

مبادرات شاملة

وتابع: نحرص في الهيئة على تنظيم مبادرات وفعاليات مجتمعية شاملة، تشجع مشاركة موظفيها وعائلاتهم، إضافة إلى المتعاملين وأفراد المجتمع، بما يخلق بيئة تفاعلية، تعزز روح المشاركة والمسؤولية المجتمعية. كما نولي اهتماماً خاصاً بدعم المشاريع الناشئة والأسر المنتجة، من خلال تنظيم المعارض والمبادرات التي توفر منصات للأسر الإماراتية، لعرض منتجاتها وإبداعاتها، بما يسهم في تمكينها اقتصادياً، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ودعم الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار والاستدامة.

الأمهات العاملات

ولا تتوقف جهود الهيئة عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل برامج توعوية وتثقيفية موجهة للأمهات العاملات في الهيئة. فمن خلال لجنة المرأة، تنظم الهيئة جلسات توعوية في مراكز الرعاية التابعة لها، حول أفضل ممارسات التربية الإيجابية وإدارة الوقت وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، مع التركيز على الحفاظ على الهوية الوطنية وحقوق الطفل، كما تعزز هذه اللقاءات قيم التراحم والتسامح، وسبل تنمية العلاقات الأسرية والمجتمعية.

دعم الموظفين

وقال معالي سعيد الطاير، نحرص في هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير بيئة عمل إيجابية ومستدامة، تعزز التوازن بين العمل والحياة لموظفينا، بما يمكنهم من تحقيق التميز في أدائهم المهني، مع الحفاظ على استقرارهم الأسري، ورفاههم النفسي والاجتماعي.

وفي هذا الإطار، أطلقت الهيئة العديد من المبادرات الداعمة للموظفين وأسرهم، من أبرزها مبادرة «حضانتي»، التي تشمل خمسة مراكز لرعاية الأطفال داخل مقار الهيئة، حيث توفر هذه الحضانات بيئة آمنة ومتكاملة لرعاية أطفال موظفات الهيئة خلال ساعات العمل، بما يساعد الأمهات العاملات على تحقيق التوازن بين مسؤولياتهن المهنية والأسرية.

صندوق الخير

كما أن لدى الهيئة صندوقاً تكافلياً اجتماعياً، هو «صندوق الخير»، يهدف إلى تقديم الدعم المالي العاجل للموظفين المشاركين فيه عند تعرضهم لظروف طارئة أو صعبة، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المالية.

ونظمت اللجنة النسائية في الهيئة سلسلة محاضرات توعوية خلال شهر رمضان المبارك، حول تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، بمشاركة أكثر من 200 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة.

كما توفر الهيئة عبر «متجر ديوا» برنامج خصومات متميزة لموظفيها، على مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات، بما يسهم في تعزيز سعادتهم وجودة حياتهم. وتواصل الهيئة تطوير منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تعزز رفاه الموظفين وأسرهم، وترسخ ثقافة العمل الإيجابي القائم على السعادة والابتكار.

شراكات استراتيجية

وأضاف: تعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي نهج الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر المجتمعي لمبادراتها، وضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

وتؤكد هيئة كهرباء ومياه دبي أن العمل التكاملي مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، هو الضامن الأساسي لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال توحيد الجهود والموارد للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، وتقديم الدعم بشكل أكثر فعالية، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً، مثل الأسر المتعففة وأصحاب الهمم، بما يتماشى مع القيم النبيلة لـ «عام الأسرة»، وأجندة دبي الاجتماعية.