3 محاور ضمن خطة شرطة دبي في التعامل مع الحالة الجوية

واصلت شرطة دبي رفع جاهزيتها الميدانية والتشغيلية إلى أعلى المستويات، عبر انتشار فرقها في مختلف مناطق الإمارة للتعامل مع الحالة الجوية وتداعياتها ضماناً للسلامة العامة، في سياق منظومة عمل متكاملة استهدفت تأمين الطرق، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتسريع الاستجابة للبلاغات وطلبات المساعدة.

وقال العميد تركي عبد الرحمن بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، إن الاستعدادات المسبقة للتعامل مع المنخفض الجوي انطلقت عبر عدة محاور رئيسية، في مقدمتها التنسيق المسبق مع الشركاء ووضع خطط استباقية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، بما يضمن سرعة التحرك ورفع كفاءة الاستجابة في مختلف الظروف الجوية، فيما تمثل المحور الثاني في رفع جاهزية غرفة العمليات والعمل بأعلى طاقة تشغيلية، إلى جانب تفعيل منصات مخصصة للتعامل مع المنخفض الجوي، من بينها منصة لرصد الشوارع والتقاطعات التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، وأخرى لعكس هذه المعلومات والبيانات على تطبيق «ويز الملاحي»، الذي أتاح للجمهور معرفة حالة الطرق السالكة في الإمارة واختيار المسارات الأكثر أماناً وسهولة.

وأضاف أن شرطة دبي خصصت كذلك منصة لتلقي طلبات المساعدة من الجمهور والتعامل معها بشكل فوري، ما عزز سرعة الاستجابة ويدعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع خلال التقلبات الجوية.

وعلى الصعيد الميداني، أشار العميد بن فارس إلى أن المحور الثالث شمل توزيع الدوريات الشرطية على مختلف التقاطعات والمواقع التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار، بهدف تحويل الحركة المرورية إلى طرق سالكة، إلى جانب رفع حالة الاستعداد لدى إدارة الإنقاذ البري للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة والاستجابة السريعة لها.

ومع هطول أمطار الخير في أنحاء مختلفة من إمارة دبي، كثفت شرطة دبي جهودها الميدانية عبر فرقها المتخصصة، في إطار حرصها على ضمان أمن الطرق والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، ضمن نهج مؤسسي يقوم على سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال مع الشركاء، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية العامة وتعزيز وعي مستخدمي الطريق بأهمية الالتزام بقواعد السير واتباع الإرشادات المرورية الصادرة عن الجهات المختصة.

ودعت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى الاستفادة من خدماتها الرقمية، موضحة أنه في حال تعرض المركبات لأضرار بسبب التقلبات الجوية، يمكن التقدم بطلب شهادة «لمن يهمه الأمر» بسهولة عبر قائمة الخدمات المتاحة على تطبيق شرطة دبي.