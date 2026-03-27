فرق دبي.. جنود الميدان في كل زمان

قدمت الفرق الميدانية في دبي نموذجاً يحتذى به في التعامل مع الأزمات، فمنذ اللحظات الأولى لبدء الحالة الجوية التي سادت البلاد خلال الأيام الماضية، خصصت حكومة دبي فرقاً مختلفة للتعامل مع تداعيات الحالة، خطط للطوارئ وجنود في الميدان يعملون على مدار الساعة لتكون دبي واحدة من أكثر مدن العالم جاهزية وتطوراً في الخدمات، لقد جسدت جهود فرق العمل في دبي نموذجاً استثنائياً في سرعة الاستجابة ومرونة التعامل مع التحديات المناخية فاقت مدن عالمية تتميز بمناخ ماطر طيلة العام، وكأن هذه المدينة اعتادت على الهطولات المطرية الغزيرة.

وبرزت الجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الميدانية التابعة لبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي، والدفاع المدني ضمن منظومة موحدة، في التعامل مع الحالة المطرية، في مشهد يعكس مستوى عالياً من التنسيق بين جميع الجهات والاستجابة السريعة، من خلال وضع خطط استباقية لإدارة الأزمات، وانتشرت فرق الطوارئ في مختلف مناطق الإمارة، مدعومة بآليات ومعدات متطورة، للتعامل مع تجمعات المياه وضمان تصريفها بشكل سريع، وتأمين الطرق الحيوية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وبالتوازي مع هذه الجهود للتعامل مع آثار الأمطار، وتم اتخاذ إجراءات وقائية للحد من تداعيات الحالة الجوية، من خلال المتابعة المستمرة لمناسيب المياه في الشوارع والأنفاق، والتدخل الفوري في المواقع الأكثر تأثراً، وأسهمت الفرق الميدانية في إزالة العوائق التي قد تشكل خطراً على مستخدمي الطرق، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تقليل الحوادث والحفاظ على سلامة الأرواح.

وخصصت الجهات الحكومية في دبي، قنوات رسمية ومنصات التواصل الاجتماعي، لتزويدهم بالمعلومات والتحديثات على مدار الساعة، بما في ذلك التحذيرات الجوية والإرشادات الوقائية وذلك بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع وتوجيه أفراده نحو الالتزام بالإرشادات والتعليمات الوقائية، وتعزيز الوعي المجتمعي في التعامل مع هذه الظروف حافظاً على الأرواح والممتلكات.

شكر وتقدير

وكانت جهود الفرق الميدانية محل احترام وتقدير مختلف شرائح المجتمع، حيث تم شكرهم عبر حسابات مؤسساتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، على مساهمتهم في الحد من تداعيات «منخفض العزم» وما صاحبه من أمطار غزيرة، مؤكدين أن هذه الفرق أظهرت أسمى معاني التفاني والإخلاص في الحفاظ على الممتلكات وسلامة الأرواح، وتأمين حركة التنقل، والاستجابة السريعة في أصعب الظروف الجوية، ووضعت نصب أعينها هدفاً واحداً يتمثل في حماية المجتمع وضمان سلامته، من خلال بذل جهوداً مخلصة تمثل نموذجاً حياً للعمل الجماعي وروح المسؤولية التي تتميز بها الكوادر الوطنية، على مدار الساعة والتي عكست روح المسؤولية العالية التي يتميز بها مجتمع دبي، حيث تم تجاوز هذه المنخفض الجوي بأقل الأضرار.

وأسهم الوعي المجتمعي، المدعوم بالتوجيهات الرسمية، في تقليل المخاطر وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى أفراد المجتمع، وهذا ما ساعد بشكل كبير في حماية الأرواح والممتلكات، ما يؤكد حقيقة مفادها أن مواجهة مثل هذه الحالات الجوية لا تقتصر على جهود الجهات المختصة فقط، بل تتطلب أيضاً تعاوناً وثيقاً من أفراد المجتمع.

وتستمر دبي في جميع الظروف بإظهار نموذج متكامل في إدارة الأزمات، يجمع بين الجاهزية المسبقة، والاستجابة الفورية، والتوعية المستمرة، وأسهم هذا النهج في الحد من تداعيات «منخفض العزم» وتقليل آثاره السلبية إلى أدنى حد ممكن، لتؤكد دبي مرة أخرى قدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات.