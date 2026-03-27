«سيرا» تشدد على استمرارية تشغيل الكاميرات ورفع الجاهزية خلال المنخفض

أكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، أن كفاءة الأنظمة الأمنية لا تعد مجرد خيار فني، بل تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن العام.

مشددة على أهمية ضمان استمرارية عمل أنظمة المراقبة التلفزيونية وحماية الأصول الأمنية خلال موسم الأمطار والتقلبات الجوية، محذرة من أن إهمال الصيانة الوقائية قبل موسم الأمطار قد يعرّض المنشأة لثغرات أمنية غير مبررة، فضلاً عن المساءلة القانونية في حال عدم مطابقة الأنظمة للمعايير المحدثة.

وأوضحت المؤسسة أنها تضع بين أيدي ملاك المنشآت والشركات الأمنية المرخصة مجموعة من الموجهات الفنية والبروتوكولات التشغيلية لضمان استمرارية العمل.

وعدم انقطاع البث أو تضرر الأجهزة نتيجة الرطوبة العالية أو التسربات المائية. ودعت إلى مراجعة تصنيف الحماية في جميع الكاميرات الخارجية.

والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة التي تضمن مقاومتها للمياه والأتربة، بما يحافظ على كفاءتها التشغيلية في الظروف الجوية المختلفة، لافتة إلى ضرورة فحص نقاط الاتصال والعزل، وإحكام إغلاق صناديق التوصيل، واستخدام المواد العازلة المناسبة لمنع تسرب الرطوبة إلى الكابلات، بما يحول دون حدوث تماس كهربائي.

كما أكدت أهمية صيانة العدسات وأغطية الحماية، مشيرة إلى أن تراكم قطرات المطر والأملاح قد يؤدي إلى تشوش الرؤية، الأمر الذي يستدعي تكثيف عمليات التنظيف خلال العواصف.

واستخدام مواد طاردة للمياه للمحافظة على وضوح الصورة. وشددت المؤسسة كذلك على ضرورة التأكد من كفاءة وحدات التغذية غير المنقطعة، لحماية أجهزة التسجيل وأنظمة الإدارة والمراقبة من التذبذبات الكهربائية التي قد تصاحب الصواعق أو الأعطال في الشبكة العامة.

وفي الجانب التشغيلي، أكدت أن التكنولوجيا لا تغني عن اليقظة البشرية، موجهة مسؤولي الأمن إلى تكليف مشغلي غرف العمليات بتقديم تقارير دورية كل ساعة عن وضوح الرؤية في الكاميرات الخارجية، مع الإبلاغ الفوري عن أي عطل تقني لفرق الصيانة.

ودعت أيضاً إلى تكثيف الجولات الميدانية لأفراد الأمن لتفقد المواقع الحيوية، والتأكد من عدم وجود تجمعات مياه قد تعيق عمل الحساسات الأمنية أو تتسبب في تآكل القواعد المعدنية للكاميرات، إلى جانب تدريبهم على التعامل مع حالات انقطاع التيار الكهربائي، وضمان معرفتهم بمواقع لوحات التحكم وآليات إعادة التشغيل الآمن للأنظمة.

وأكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية أن أعمال الصيانة الدورية يجب أن تنفذ من خلال شركات مزودة للخدمات الأمنية مرخصة ومعتمدة من قبلها.