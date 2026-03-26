27.9 مليون فحص للروابط الوهمية عبر تطبيق «رزام» في دبي

حذر مركز دبي للأمن الإلكتروني من تصاعد محاولات الاحتيال عبر رموز «كيو آر» المزيفة، لا سيما تلك الواردة عبر البريد الإلكتروني، محذراً من استخدامها في توجيه المستخدمين إلى مواقع وهمية، وسرقة البيانات الشخصية والمالية، وتثبيت برامج خبيثة على الأجهزة.

وشدد على أهمية استخدام تطبيق «رزام»، الذي يوفر تنبيهات فورية حول المواقع المشبوهة، ويساعد على فحص الروابط قبل فتحها، كاشفاً عن تسجيل التطبيق لأكثر من 32.6 ألف تحميل، وأكثر من 27.9 مليون عملية فحص للروابط.

وأوضح المركز أن هذا النوع من الهجمات، المعروف بـ«QR Phishing» أو «Quishing»، يشهد انتشاراً متزايداً عالمياً، إذ يعتمد على إخفاء الروابط الخبيثة داخل رمز «كيو آر» لتجاوز أنظمة الحماية التقليدية، وصعوبة اكتشافها من قبل المستخدمين.

وأضاف أن هذه الرموز قد تؤدي إلى توجيه المستخدمين إلى مواقع وهمية مشابهة للجهات الرسمية، وسرقة البيانات الشخصية والمالية، وتثبيت برامج خبيثة على الأجهزة دون علم المستخدم.

مشيراً إلى أن رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على رموز «كيو آر» غالباً ما تتضمن طلبات عاجلة مثل «تحديث بياناتك» أو «تأكيد حسابك»، وعروضاً أو خدمات غير متوقعة، ولغة تحمل طابع الاستعجال أو الضغط لاتخاذ إجراء سريع.

ودعا المركز إلى الانتباه لمؤشرات عدة، منها وجود رمز «كيو آر» في رسالة غير متوقعة، وعدم وضوح مصدر البريد الإلكتروني أو انتحاله جهات معروفة، وطلب إدخال بيانات حساسة بعد مسح الرمز، واستخدام روابط مختصرة أو غير معروفة بعد المسح، مؤكداً أهمية اتباع ممارسات بسيطة، مثل التحقق من مصدر البريد الإلكتروني قبل مسح أي رمز.

وتجنب التفاعل مع الرسائل غير المتوقعة أو المشبوهة، وعدم إدخال أي معلومات عبر روابط غير موثوقة، والوصول إلى الخدمات مباشرة عبر المواقع الرسمية بدلاً من استخدام الروابط المرسلة.

وفي هذا السياق، شدد المركز على أهمية استخدام تطبيق «رزام»، الذي يوفر تنبيهات فورية حول المواقع المشبوهة ويساعد على فحص الروابط قبل فتحها.

حيث سجل التطبيق أكثر من 32.6 ألف تحميل، وأكثر من 27.9 مليون عملية فحص للروابط، بما يعكس الإقبال الكبير عليه ونجاح المركز في تحويل الأمن السيبراني إلى خدمة مجتمعية عملية وسهلة الوصول.

مزايا

ويتميز «رزام» بكونه مطوراً بالكامل من قبل فريق إماراتي في مركز دبي للأمن الإلكتروني، ويعتمد على تقنيات تحليل متقدمة وخوارزميات تعلم آلي.

كما يتمتع بالقدرة على تحليل المحتوى والسلوك لاكتشاف التهديدات المحتملة قبل وقوعها. ويختلف عن أدوات الحماية التقليدية، كونه أداة استباقية قائمة على الذكاء الاصطناعي، لا تكتفي بحجب التهديدات المعروفة، بل تتنبأ بالمخاطر المحتملة.

ويأتي تطوير «رزام» ضمن توجه المركز لتعزيز الوعي المجتمعي وتوسيع نطاق الحماية ليشمل الأفراد والمؤسسات، مع العمل المستمر على تطويره.

وإضافة مزيد من الخصائص والتكامل مع منصات رقمية أخرى وقال مركز دبي للأمن الإلكتروني، إن رمز «كيو آر» قد يبدو بسيطاً، لكنه قد يخفي تهديداً رقمياً، مهيباً بأفراد المجتمع إلى التأني والتحقق وعدم المسح بشكل عشوائي.

جدير بالذكر أن تطبيق «رزام» يوفر سرعة ودقة لا مثيل لهما في أي تطبيق أو برنامج آخر في رصد المواقع غير الآمنة، والتكيف مع التهديدات السيبرانية الناشئة من خلال التحديث المعرفي المستمر للبيانات، ما يجعله حلاً مطوراً محلياً يعكس الالتزام بخلق بيئة آمنة وموثوقة عبر الإنترنت، تتماشى مع المبادئ الرئيسة لاستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني.

حيث يدعم التطبيق مبدأ «التدفق الحر للمعلومات والانفتاح» لضمان حق الوصول الآمن والمرن لمستخدمي الإنترنت، من دون قلق من المحتوى الضار على الشبكة. كما يعزز وجود بيئة آمنة وداعمة للابتكار والتبادل الآمن للأفكار والمعلومات والآراء.

ويخدم «رزام» جميع فئات المجتمع، ويستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبيانات الضخمة للتعلم المستمر، لتحسين قدرته على التعرف إلى المواقع غير الآمنة، وإرسال التنبيهات المرئية، وحظر مواقع الويب الضارة تلقائياً لتحقيق تصفح آمن وموثوق في المستقبل، ما يجعله من أكثر التطبيقات عملية في مجال الحماية الإلكترونية.

8 مؤشرات يجب الانتباه لها:

• وجود رمز «كيو آر» في رسالة غير متوقعة

• عدم وضوح مصدر البريد الإلكتروني أو انتحاله جهات معروفة

• طلب إدخال بيانات حساسة بعد مسح الرمز

• استخدام روابط مختصرة أو غير معروفة بعد المسح

• التحقق من مصدر البريد الإلكتروني قبل مسح أي رمز

• تجنب التفاعل مع الرسائل غير المتوقعة أو المشبوهة

• عدم إدخال أي معلومات عبر روابط غير موثوقة

• الوصول إلى الخدمات مباشرة عبر المواقع الرسمية