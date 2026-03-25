«فرجان دبي» تعزز التماسك المجتمعي عبر 71 فعالية

نجحت مؤسسة «فرجان دبي» في ترسيخ حضورها المجتمعي، عبر تنظيم 71 فعالية متنوعة استقطبت نحو 737 ألف مشارك منذ انطلاقها، في تأكيد واضح على الدور الحيوي الذي تلعبه في تعزيز الترابط بين أفراد المجتمع وخلق بيئة تفاعلية نابضة بالحياة داخل الأحياء السكنية في دبي.

وفي هذا السياق أكدت علياء الشملان، مدير فرجان دبي، أن النجاحات التي حققتها «فرجان دبي» تعكس التزام المؤسسة بتقديم فعاليات نوعية تلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع.

مشيرة إلى أن تنوع البرامج بين الترفيهية والرياضية والمجتمعية أسهم في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار والمشاركين.

وأضافت أن المؤسسة تحرص على تصميم مبادرات تعزز الترابط الاجتماعي بين سكان الأحياء، وتدعم القيم الإيجابية مثل التعاون والتطوع والانتماء، بما ينسجم مع رؤية دبي في بناء مجتمع متماسك ومترابط، لافتة إلى أن الفعاليات تشكل منصة مهمة لاكتشاف المواهب ودعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة.

وأشارت إلى أن الإقبال الكبير من العائلات والزوار على المشاركة في الفعاليات يعكس ثقة المجتمع في ما تقدمه «فرجان دبي.

مؤكدة استمرار العمل على تطوير البرامج وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف مناطق دبي، بما يضمن وصول أثرها الإيجابي إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

فعاليات مجتمعية

وشهدت الفعاليات الترفيهية والرياضية إقبالاً لافتاً، حيث برز «مهرجان الفرجان» كإحدى أبرز الفعاليات المجتمعية، محققاً أرقاماً كبيرة عبر مواسمه المختلفة، بلغت نحو 590 ألف زائر، إلى جانب مشاركة واسعة من المشاريع والأسر المنتجة والأنشطة المصاحبة التي شملت عروضاً وورش عمل متنوعة.

كما استقطب «المخيم الصيفي» 1326 مشاركاً من الأطفال، مقدماً برنامجاً متكاملاً يجمع بين الترفيه والتعليم وتنمية المهارات.

فيما جمع «تحدي فرجان دبي للبادل» أكثر من 600 مشارك خلال ثلاثة مواسم، في تجربة رياضية عززت روح التنافس والتواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء.

حضور مميز

وفي السياق ذاته، شهدت فعاليات «عيد الاتحاد» حضوراً كبيراً تجاوز 160 ألف زائر، بمشاركة أكثر من 60 مشروعاً.

حيث عكست الأجواء الاحتفالية روح الانتماء والهوية الوطنية، إلى جانب تنظيم «تدريبات كرة القدم» التي استقطبت 4400 طفل، وأسهمت في تنمية مهاراتهم الرياضية وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.

وعلى صعيد المبادرات المجتمعية، واصلت «فرجان دبي» دورها الإنساني والتوعوي من خلال عدد من البرامج المؤثرة، حيث دعمت «تحدي القراءة العربي» عبر توفير أكثر من 150 متطوعاً لمرافقة الوفود المشاركة من الطلبة.

فيما عززت مبادرة «أبطال دبي» جاهزية أفراد المجتمع من خلال تدريب وتأهيل 30 شخصاً للتعامل مع الحالات الطارئة ودعم جهود الجهات المعنية ضمن المرحلة الأولى، وصولاً إلى 300 مستفيد مستهدف.

كما جسّدت مبادرة «ثلاجة الفريج» روح التكافل المجتمعي، عبر توزيع ملايين العبوات من المياه والعصائر بمشاركة 290 متطوعاً خلال عامين، إلى جانب مبادرات «الجار للجار» و«رحلة المتقاعدين» و«يمعات الفرجان».

وتفعيل «حوي دبي»، التي بدأت بـ«حوي ند الشبا» كمرحلة أولى، بهدف تعزيز جودة الحياة والتواصل بين السكان، وتنظيم فعاليات مصغّرة تستهدف جميع أفراد المجتمع.